Tony Blair déclenche FURY de Darren Grimes après que les journaux Pandora disent qu’il économise 321 000 £ d’impôts | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les Blair ont économisé 312 000 £ en ne payant pas de droit de timbre sur une propriété londonienne après avoir acheté une entreprise dans les îles Vierges britanniques, selon la fuite de Pandora Papers. Après la publication de la nouvelle, le commentateur politique et Brexiteer Darren Grimes a dénoncé les Blair. Il a déclaré sur Twitter: “Des règles pour toi, mais pas pour moi.”

Son tweet était accompagné d’une photo de M. Blair affirmant que les Britanniques devront payer plus d’impôts afin de rembourser l’argent emprunté pour amortir le coup de la pandémie.

Suite à son commentaire, certains se sont rendus sur Twitter pour critiquer l’ancien Premier ministre pour avoir économisé de l’argent sur la taxe foncière.

Stephen Baseby a déclaré : “Comme toujours pour Blair/Brown.

“Meilleur numéro de comédie depuis Morecambe et Wise, mais les blagues nous sont passées au-dessus de la tête pendant des années.”

Steve P a ajouté : « Un autre exemple du socialisme de Blair, des principes sacrifiés au profit personnel à la fois du pouvoir et de la richesse. [sic]”

Ken Roberts a déclaré : “Comme tous les politiciens avant lui, Tony Blair s’occupe de Tony Blair.”

Selon les journaux, rapportés par The Guardian, l’ancien Premier ministre et son épouse sont devenus propriétaires d’un immeuble de bureaux de 6,5 millions de livres sterling en acquérant une société des îles Vierges britanniques (BVI).

La société était contrôlée par la famille de SE Zayed bin Rashid Alzayani, ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme du Royaume de Bahreïn.

JUST IN: Brexit LIVE: Cameron et Osborne se moquent du discours de Sunak

Elle a également insisté sur le fait que toutes les taxes ont été payées conformément à la loi.

Elle a déclaré: “Je ne voulais pas être propriétaire d’une entreprise des BVI et j’ai donc demandé à mes comptables, BDO et à mes avocats, Blake Morgan, de veiller à ce que je puisse rapatrier l’entreprise et le bâtiment au Royaume-Uni.

« Toutes les dispositions ont été prises dans le but exprès de ramener l’entreprise et le bâtiment dans le régime fiscal et réglementaire britannique, où ils sont restés depuis.

« Tous les impôts ont été payés depuis et tous les comptes ont été ouverts conformément à la loi. »

Un porte-parole du Tony Blair Institute for Global Change a déclaré : “Les Blair n’auraient pas dû être entraînés dans une histoire sur les secrets “cachés” des premiers ministres, etc.

“Les Blair ont acheté les locaux mentionnés pour l’entreprise juridique et la Fondation de Cherie Blair de manière normale par l’intermédiaire d’agents immobiliers réputés.

“Les transactions sont toutes enregistrées publiquement. Le vendeur était une société offshore.”