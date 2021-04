Tony Blair détestait «la responsabilité» d’être Premier ministre – «N’a pas apprécié» | Politique | Nouvelles

Dans d’autres commentaires faits lors de l’entretien, M. Blair a déclaré qu’être Premier ministre était «le seul travail auquel je puisse penser dans lequel l’importance de ce que vous faites est si immense et l’exigence d’expérience pour le faire est si insignifiante».

M. Blair a ensuite comparé le fait d’assumer le rôle de Premier ministre à un fan nommé directeur de Manchester United.

Il a déclaré à la BBC: «Le premier emploi que j’ai jamais eu au gouvernement était celui de Premier ministre.

« J’utilise l’analogie d’une équipe de football.

« Si vous cherchez le nouvel entraîneur de Manchester United et » je vous dis ce que nous allons trouver le fan le plus enthousiaste et persuasif que nous puissions trouver et le mettre à la tête de l’équipe « .

« Les gens diraient que vous êtes fou. »