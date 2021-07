Tony Blair exhorte Boris Johnson à affronter Angela Merkel

in

T

ony Blair a appelé Boris Johnson à tenir tête à Angela Merkel contre les mesures allemandes visant à bloquer les vacanciers britanniques de l’Union européenne.

L’ancien Premier ministre a déclaré que les personnes à double piqûre au Royaume-Uni étaient “moins susceptibles” que la plupart des citoyens de l’UE de porter Covid-19 ou d’infecter d’autres personnes et ses restrictions proposées “n’ont aucun sens”.

On s’attendait déjà à ce que M. Johnson fasse pression pour que l’Allemagne assouplit ses règles lorsqu’il rencontrera demain le puissant dirigeant allemand à Chequers pour des discussions de grande envergure.

Le Royaume-Uni est également en pourparlers avec Bruxelles sur un éventuel accord pour s’assurer que les Britanniques peuvent utiliser l’application NHS pour prouver qu’ils ont été dupliqués.

LIRE LA SUITE

“La tentative de l’Allemagne de bloquer les voyageurs britanniques vers l’Europe, même s’ils sont vaccinés sur la base de la prévalence de la variante Delta, n’a aucun sens lorsque nous savons que la variante est déjà en Europe et qu’elle y deviendra également la souche dominante.”

Il a souligné que la plus grande capacité de séquençage génomique du Royaume-Uni signifiait qu’il « avait une meilleure maîtrise de la prévalence de la variante » et n’était pas nécessairement un plus grand risque.

Le document de Blair a appelé à des restrictions de voyage basées sur le statut vaccinal plutôt que sur le nombre de cas Delta dans un pays d’origine et à un Covid Pass à l’échelle européenne pour surmonter les restrictions.

Pendant ce temps, un scientifique chevronné a averti qu’il y avait un danger d’une “grande épidémie de grippe” cet hiver, car tant de personnes ont perdu leur immunité pendant les mois de confinement.

Le professeur Adam Finn, qui fait partie du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré à BBC Breakfast : “Nous sommes très très inquiets qu’il y ait une grande épidémie de grippe cette année sans avoir eu la grippe l’année dernière.”

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a déclaré aujourd’hui que les moins de 50 ans seront pris en compte pour le programme de rappel de vaccins « dans les semaines à venir » si les données le montraient nécessaire.

Les rapports ont indiqué qu’une décision était susceptible de donner aux 0ver-50 un rappel d’automne pour la grippe et Covid le même jour.

Le Dr Maggie Wearmouth, médecin généraliste et membre du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI), a déclaré que les plans pour commencer à offrir des injections de rappel à partir de septembre étaient “provisoires” et étaient annoncés pour aider le personnel médical à poursuivre le “processus de planification”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était aussi efficace de mélanger et d’assortir différentes marques de vaccins contre le coronavirus lors de l’utilisation des rappels plutôt que de s’en tenir aux marques d’origine, elle a déclaré à LBC: “C’est certainement aussi bien, c’est peut-être mieux, mais nous n’avons pas eu la finale résultats de l’essai Cov-boost », ajoutant que les résultats viendraient de l’étude « dans quelques semaines ».