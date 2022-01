Tony Blair : Fury, en tant qu’ancien conseiller de Blair, lance une défense désespérée du « grand Premier ministre » | Politique | Des nouvelles

L’ancien Premier ministre Tony Blair doit être fait chevalier avec le classement le plus élevé possible, a déclaré le palais de Buckingham, dans une annonce qui coïncide avec la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An. Sir Tony, qui détenait les clés du numéro 10 entre 1997 et 2007, est nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre le plus noble de la Jarretière, l’Ordre de chevalerie britannique le plus ancien et le plus ancien. En discutant de la guerre en Irak, l’ancien conseiller John McTernan a ensuite énuméré les réalisations précédentes de Sir Tony.

S’adressant à LBC, M. McTernan a déclaré: « Ils ont honoré Tony Blair parce qu’il était un grand Premier ministre.

« Je remarque que vous ne faites aucune tentative pour nier l’instauration de la paix en Irlande du Nord. »

Le présentateur de LBC Andrew Castle est intervenu : « Vous avez eu au moins quatre minutes avant que je vous donne les résultats de l’enquête Chilcot !

« Je pense que c’est une vision juste et équilibrée. »

M. McTernan a poursuivi: « Vous terminez sur ce petit ton mourant de Chilcot qui est la tentative de sous-entendre une contrevérité.

« C’était une guerre légale. Les forces armées britanniques ne sont pas déployées illégalement.

« Ils peuvent refuser d’être déployés dans une guerre illégale. La guerre était légale. »

La nomination, qui est faite par la reine, a régulièrement été attribuée aux anciens premiers ministres, avec Sir John Major, le prédécesseur de Sir Tony, le dernier à recevoir cet honneur.

Sir Tony, un ancien dirigeant travailliste, a déclaré : « C’est un immense honneur d’être nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre Très Noble de la Jarretière, et je suis profondément reconnaissant à Sa Majesté la Reine.

« Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés, en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays. »

Sir Tony a mené le New Labour à une victoire écrasante en 1997, remportant deux élections générales ultérieures avant de quitter Westminster une décennie plus tard, ouvrant la voie à son chancelier Gordon Brown pour succéder au poste de Premier ministre.

La célèbre femme de 68 ans a qualifié Diana, princesse de Galles, de « princesse du peuple » après sa mort et a été le leader britannique lors des invasions militaires alliées en Irak et en Afghanistan.

L’ancien avocat est devenu un émissaire au Moyen-Orient et a créé son propre groupe à but non lucratif, le Tony Blair Institute for Global Change, après avoir quitté la politique.

Chaque année, les chevaliers royaux et les dames de l’Ordre de la Jarretière se réunissent à la chapelle St George de Windsor pour une procession et une cérémonie colorées.

Observés par des foules de badauds, ils descendent la colline jusqu’à la chapelle depuis les Grands Appartements, vêtus de manteaux de velours bleu, de capuchons de velours rouge, de chapeaux de velours noir et de plumes d’autruche blanches.

Sir Tony, qui a quitté Downing Street il y a plus de 14 ans, est l’une des trois nouvelles nominations annoncées par le palais.