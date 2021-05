Tony Blair Institute dit que Boris devrait reporter la date de la feuille de route pour éviter les décès | UK | Nouvelles

Les auteurs suggèrent également deux autres mesures que le gouvernement devrait prendre afin de prévenir une troisième vague du virus mortel. Ils pensent que cela pourrait potentiellement sauver 15 000 vies. La feuille de route du gouvernement prévoit la levée de la dernière série de restrictions de verrouillage d’ici le 21 juin. Cette date verra toutes les limites légales sur les contacts sociaux abrogées et permettra à tous les secteurs fermés restants de l’économie de rouvrir, tels que les boîtes de nuit.

Cependant, les conseillers épidémiologiques sur le SAGE ont averti le pays de s’attendre à une troisième vague d’infections à Covid-19 une fois les dernières restrictions levées.

La modélisation scientifique prédit qu’il pourrait y avoir entre 20 000 et 40 000 décès supplémentaires au Royaume-Uni et plus de 100 000 hospitalisations supplémentaires.

Les auteurs du rapport soutiennent que jusqu’à 15 000 vies pourraient être sauvées si le gouvernement suivait trois étapes importantes.

Premièrement, ils exhortent le Premier ministre à repousser d’un mois la phase finale de sa feuille de route si le rythme de vaccination ne peut être augmenté vers les taux atteints en mars.

Jusqu’à présent, plus de 34 millions de personnes ont eu leur premier coup Covid et plus de 14 millions ont eu leur deuxième.

Cependant, le nombre de premières doses administrées chaque jour est maintenant passé d’une moyenne d’environ 500 000 à la mi-mars à environ 118 000 par jour.

En conclusion, ils écrivent: «Nous constatons que ce paquet permettrait d’économiser environ 77% des décès prévus d’ici juin 2022 – soit environ 15000 vies à travers le Royaume-Uni au cours de l’année – par rapport à l’évaluation centrale des cas du SAGE modélisateurs.

“Nous recommandons que le gouvernement demande à ses conseillers épidémiologiques d’explorer ces propositions et alternatives.”

Actuellement, le Royaume-Uni a trois vaccins approuvés pour une utilisation: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca et Moderna, qui nécessitent tous deux doses pour une protection maximale.