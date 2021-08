Tony Blair lance un coup à peine voilé à Keir Starmer : « Exprimez votre opinion ! » | Politique | Nouvelles

L’ancien Premier ministre a affirmé que le Parti travailliste perdrait les faveurs s’il « regarde de travers » JK Rowling et d’autres personnalités culturelles controversées. M. Blair a déclaré que « gérer ces problèmes avec succès » est un « défi tout aussi important » et que « garder la tête baissée n’est pas une stratégie ».

Dans un essai, l’ancien leader travailliste semble suggérer que le parti ne gagnera le pouvoir à l’avenir que si ses membres adoptent une approche non critique à l’égard de ces personnalités critiquées.

M. Blair a ensuite lancé un coup à peine voilé à Sir Keir, ajoutant: «Les gens aiment le bon sens, les proportions et la raison. Ils n’aiment pas les préjugés ; mais ils n’aiment pas l’extrémisme dans la lutte contre les préjugés.

“Ils attendent de leurs dirigeants qu’ils expriment leur propre opinion, et non qu’ils sous-traitent leur opinion à des groupes de pression, quelle que soit leur valeur.”

En référence à son ancien parti politique, M. Blair a ajouté : « Sur les questions culturelles, les unes après les autres, le Parti travailliste est soutenu dans des positions électorales rebutantes. Un parti progressiste à la recherche du pouvoir qui regarde de travers Trevor Phillips, Sara Khan ou JK Rowling ne va pas gagner.

« La politique progressiste doit débattre de ces questions culturelles de toute urgence et ouvertement. Il doit repousser fortement ceux qui essaieront de faire taire le débat. Et de rechercher une nouvelle coalition gouvernementale.

“Toutes les preuves sont qu’il ne peut le faire qu’en construisant à partir du sol central.”

M. Blair a réitéré dans son essai pour le New Statesman que le parti a besoin “d’innovation, pas du statu quo” et d’une “réponse progressiste” de la part des dirigeants.

Le premier serait associé à « un nouveau message social/culturel autour d’une identité extrême et d’une politique anti-policière, qui, pour une grande partie de la population, repousse les électeurs ».

Il a critiqué la gauche pour le slogan politique « Defund the police », citant qu’il donne à la droite un « message économique qui semble plus pratique, et un message culturel puissant autour de la défense des valeurs traditionnelles du drapeau, de la famille et du coin du feu ».

Il réitère que ceux qui comprennent la période révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons, « montreront comment elle peut être maîtrisée pour le bien du peuple, et l’exploitent pour le public » et ils « gagneront à juste titre le pouvoir ».

Un tel pouvoir devra être obtenu par un « gouvernement actif ; un engagement en faveur de la justice sociale et de l’égalité » et a également déclaré qu’une refonte des services publics comme la santé et l’éducation, ainsi que des mesures visant à intégrer les marginalisés dans la société majoritaire seraient la recette du succès.

Il conclut son essai en parlant du Parti travailliste comme « l’incarnation de ce défi progressiste » et rappelle la pire défaite de l’histoire du parti et le remplacement de Jeremy Corbyn.

Il a déclaré : « Le Parti travailliste ne renaîtra pas simplement par un changement de chef. Il a besoin d’une déconstruction et d’une reconstruction totales. Rien de moins ne fera l’affaire.”