Tony Blair pense toujours que le Royaume-Uni aurait dû rejoindre l’euro : « C’était notre destin » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Aujourd’hui marque 20 ans depuis la création de l’euro. À ce jour, il a été introduit dans 19 pays et est utilisé quotidiennement par environ 341 millions de personnes, ce qui en fait la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde. L’euro a permis de faciliter les échanges sur le continent, mais a également suscité des controverses, notamment la crise de la dette il y a plus de dix ans.

À un moment donné, il semblait que le Royaume-Uni rejoindrait ses voisins dans la monnaie unique.

En 1990, le Premier ministre de l’époque, John Major, a fait entrer la Grande-Bretagne dans le mécanisme de taux de change européen (MCE), une condition préalable à l’adoption de l’euro.

Le Royaume-Uni a dépensé plus de 6 milliards de livres sterling pour essayer de maintenir la livre sterling dans les limites étroites prescrites par l’ERM, mais a été contraint de quitter le programme dans les deux ans.

Il s’est écrasé en septembre 1992 un jour surnommé « Black Wednesday ».

Tony Blair dans le documentaire de la BBC « Blair & Brown : The New Labour Revolution » (Image : BBC)

Gordon Brown dans le documentaire de la BBC (Image : BBC)

Le Royaume-Uni a ensuite obtenu un opt-out de l’euro dans le traité de Maastricht.

L’un des principaux points de friction lors du mandat de Premier ministre de Tony Blair était sa conviction que le Royaume-Uni devrait rejoindre l’euro, contrastant avec l’opinion de son chancelier de l’Échiquier Gordon Brown, qui était fermement opposé à cette décision.

M. Blair, qui reçoit un titre de chevalier dans les honneurs du Nouvel An de la Reine, a déclaré « cinq tests économiques » qui doivent être passés avant que le gouvernement puisse recommander au Royaume-Uni de rejoindre l’euro et a promis d’organiser un référendum sur l’adhésion si ces tests étaient satisfaits.

Dans une évaluation du Trésor en 1997 et une autre publiée par M. Brown six ans plus tard, il a été décidé que le Royaume-Uni ne remplissait pas ces cinq tests.

Alastair Campbell était l’attaché de presse en chef de Tony Blair (Image: BBC)

Finalement, toute l’idée a été abandonnée.

De nombreux commentateurs ont affirmé que le Royaume-Uni avait eu de la chance, car la zone euro a été aux prises avec des économies aussi divergentes au sein de sa monnaie.

La crise de la dette souveraine de 2009 a vu un arrêt des capitaux étrangers dans les pays aux déficits substantiels, dépendants des prêts étrangers.

Cela a été aggravé par l’incapacité de ces États à recourir à la dévaluation, ce qu’ils seraient en mesure de faire s’ils étaient en charge de leur propre monnaie.

Charlie Whelan était attaché de presse de Gordon Brown (Image: BBC)

De nombreux critiques ont fait valoir que cela mettait en évidence la difficulté d’avoir une monnaie unique sans union fiscale entre les pays qui l’utilisent.

En fin de compte, un énorme plan de sauvetage a été mis en œuvre et des fissures ont commencé à apparaître dans le bloc, car beaucoup dans des pays comme l’Allemagne se sont sentis rebutés par ce qu’ils considéraient comme des gouvernements économiquement irresponsables dans des pays comme la Grèce, qu’ils ont été contraints de renflouer. dehors, tandis que beaucoup en Grèce étaient irrités par les conditions difficiles imposées à ce renflouement.

Les tensions au sein de l’UE ont atteint un point d’ébullition et les répercussions se sont fait sentir pendant des années après, le chômage en Grèce et en Espagne atteignant 27%.

Malgré le recul, dans une nouvelle série documentaire de la BBC « Blair & Brown: The New Labour Revolution », M. Blair a maintenu sa conviction que le Royaume-Uni aurait dû rejoindre l’euro.

Le documentaire, qui retrace l’ascension fulgurante et l’héritage laissé par le New Labour sous la direction de M. Blair et M. Brown dans les années 90 et 2000, a vu des entretiens stupéfiants avec les deux hommes eux-mêmes.

Réfléchissant à sa position, M. Blair a déclaré : « Avec l’euro, je n’ai aucun doute que c’était le destin clair de la Grande-Bretagne.

« Partout dans le monde, des régions se rassemblent, donc pour moi la Grande-Bretagne au cœur de l’Europe était essentielle et l’euro s’y intégrait. »

M. Brown a déclaré: « Regardez, nous avons un problème avec l’euro et c’était une différence de politique.

«Je suis d’accord avec Tony, il y avait d’énormes avantages politiques pour la Grande-Bretagne à faire partie de l’euro.

« Mais il y avait aussi des inconvénients économiques.

« Notre cycle économique était différent de celui de l’Europe, le secteur des services financiers était assez unique.

« Ma crainte était que nous vivions une récession dès que nous entrons dans l’arrangement européen avec l’euro. »