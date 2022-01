Tony Blair SONDAGE : La reine devrait-elle dépouiller l’ancien Premier ministre de son titre de chevalier alors que 430 000 signataires ont signé une pétition ? | Politique | Des nouvelles

La pétition, appelant la reine à retirer cet honneur, devrait atteindre 500 000 signatures et deviendra «l’une des plus signées» sur le site Web Change.org. La pétition se lit comme suit : « Tony Blair a causé des dommages irréparables à la fois à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société nationale.

———————–

« Il était personnellement responsable d’avoir causé la mort d’innombrables innocents, civils et militaires dans divers conflits. [Iraq and Afghanistan war].

« Rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre.

« Tony Blair est la personne la moins méritante de tous les honneurs publics, en particulier tout ce qui est décerné par Sa Majesté la Reine. »

Après avoir été déployés par M. Blair, un total de 179 membres des forces armées britanniques et civils du ministère de la Défense sont morts au cours de la guerre en Irak, tandis que 457 autres ont été tués lors d’un déploiement en Afghanistan.

Les Britanniques ont afflué sur les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à la décision de la Maison royale d’honorer M. Blair d’un titre de chevalier ce week-end après son implication dans les guerres en Irak et en Afghanistan.

Le journaliste John Pilger a écrit : « Le mépris dans lequel l’élite britannique tient le public n’a jamais été exprimé avec plus d’éloquence que dans la décision d’attribuer à Tony Blair l’ordre le plus élevé de la chevalerie.

« Un million d’Irakiens morts, trois millions de dépossédés, une traînée de sang au 7/7. Levez-vous, monsieur Tony ! »

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Sir Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, a déclaré qu’il estimait que cet honneur était « un hommage approprié » pour un ancien Premier ministre, bien qu’il ait estimé qu’il ne s’agissait pas d’une décision politique.

« Quoi que les gens puissent penser, c’est l’un des emplois les plus difficiles au monde », a déclaré le président, « et je pense que c’est respectueux et que c’est la bonne chose à faire, que ce soit pour Tony Blair ou pour David Cameron. Ils devraient tous se voir offrir cette chevalerie lorsqu’ils auront terminé leur mandat de Premier ministre. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que tous les anciens premiers ministres récents devraient désormais être anoblis, il a répondu : « Si vous avez été premier ministre de ce pays, je pense que le pays devrait reconnaître le service rendu. Absolument.

« Vous finissez au bureau et quand vous avez terminé, c’est le respect que nous accordons à ces premiers ministres. »

Où vous situez-vous dans le débat ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté, les sports et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici.