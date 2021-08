Tony Cascarino dit à Arsenal d’éviter de commettre une erreur «idiote» de Mikel Arteta .

Mikel Arteta est sous pression après un début de saison décevant pour Arsenal (Photo: .)

L’ancien attaquant de Cheslea, Tony Cascarino, a exhorté Arsenal à rester patient avec son manager sous le feu Mikel Arteta.

L’Espagnol a mené les Gunners à des huitièmes places consécutives décevantes et a commencé la campagne en cours avec une défaite calamiteuse 2-0 contre le nouveau promu Brentford le week-end dernier.

Malgré un manque de football européen et les récompenses financières que cela apporte, Arteta a été soutenu à hauteur de 130 millions de livres sterling par les chefs d’Arsenal avec les transferts d’Aaron Ramsdale et de Martin Odegaard confirmés vendredi.

Avec Chelsea et Manchester City à côté, les Gunners feront bien pour éviter de se diriger vers la pause internationale sans aucun point lors de leurs trois premiers matchs.

La clameur de limoger Arteta atteindrait son paroxysme si Arsenal perdait trois matchs consécutifs au début d’une nouvelle saison, mais Cascarino pense qu’Arteta mérite le temps de prouver avec le nouveau talent qu’il a à sa disposition.

Il a déclaré au Times: ” Mikel Arteta a montré des signes de gestion intelligente – et il a remporté la FA Cup en 2020 après une victoire 2-1 sur Chelsea à Wembley – mais j’ai été surpris de voir à quel point ses équipes ont été défensives.

“Il n’a pas reproduit le genre de football aventureux dont il a été témoin en tant qu’assistant de Pep Guardiola à Manchester City. Cela a été aggravé par certaines mauvaises décisions sur le marché des transferts.

“Bien qu’Arsenal ait fait beaucoup d’erreurs, il serait idiot de limoger Arteta avant Noël.

“Après tant d’investissements dans l’équipe, cela n’aurait aucun sens de se débarrasser de l’Espagnol avant qu’il n’ait eu la chance de montrer ce qu’il essaie de construire au club. Maintenant, il doit prouver qu’il peut créer une équipe plus positive pour rallier les fans.



