Tony Cascarino nomme Mohamed Salah meilleur joueur de Premier League ⋆ .

Cascarino pense que Mohamed Salah est parmi les meilleurs attaquants de Liverpool (Photo: .)

Tony Cascarino pense que Mohamed Salah est actuellement le meilleur joueur de Premier League après avoir qualifié la star de Liverpool de “unique”.

Salah a joué un rôle majeur dans les succès de Liverpool en Premier League et en Ligue des champions ces dernières années, ses objectifs ayant grandement aidé les Reds à remporter le premier titre européen en 2019, la Premier League la saison suivante.

L’international égyptien a déjà inscrit cinq buts en six matches de Premier League jusqu’à présent cette campagne, Liverpool étant actuellement à deux points de Chelsea en tête avec un match en main contre les Bleus.

Cascarino pense que Salah offre quelque chose que très peu de joueurs dans le monde peuvent offrir et le classe parmi les meilleurs buteurs de Liverpool.

«Ce qu’il fait est unique, ses capacités à obtenir des chances et à continuer à courir dans des positions, que ce soit en large, en coupant à l’intérieur. Mo Salah est incroyable. Il n’est jamais en marge d’un match, il a toujours des chances », a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Sans aucun doute, il n’est pas techniquement brillant. Bernardo Silva est meilleur que Salah. Kevin De Bruyne, [Jack] Grealish, [Roberto] Firmino, mais Mo fait quelque chose que très peu de joueurs peuvent faire, pour voir des chances et en convertir beaucoup. J’ai vu Salah manquer beaucoup parce qu’il les obtient toujours.

Cascarino a décrit Salah comme un « unique » (Photo : talkSPORT)

“Nous avons perdu une légende de Liverpool cette semaine en Roger Hunt qui était un joueur incroyable. Ils avaient Ian Rush, Kenny Dalglish et Mo seraient avec eux pour moi, ce sont les meilleurs attaquants à jouer pour le club. Même lorsqu’il a connu une mauvaise saison la saison dernière, il a quand même marqué plus de 20 buts.

L’ancien attaquant de Chelsea a également révélé qu’il préférerait “sans aucun doute” avoir Salah dans son équipe plutôt que les légendes de Liverpool Fernando Torres et Luis Suarez à leur apogée.

Liverpool accueille dimanche Manchester City, actuel tenant de la Premier League, alors qu’ils cherchent une victoire pour entrer dans la trêve internationale de deux semaines en tête du classement.

