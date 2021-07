Tony Cascarino pense qu’il sait ce que Gareth Southgate a chuchoté à Jack Grealish après la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Ukraine

L’animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, a révélé ce qu’il pensait que Gareth Southgate aurait pu dire à Jack Grealish après la victoire de l’Angleterre sur l’Ukraine.

L’as d’Aston Villa n’a pas quitté le banc lors de la défaite 4-0 à Rome, ses talents n’étant pas nécessaires pour faire le travail.

Grealish n’a pas atteint le terrain contre l’Ukraine mais a été la clé en tant que remplaçant à l’Euro 2020

C’est un repos supplémentaire vital pour le joueur qui a eu des problèmes de blessures avant le tournoi et a admis qu’il aurait besoin de gérer un problème de tibia.

Trois fans des Lions auraient voulu voir l’as offensif, qui a ébloui jusqu’à présent ses camées, notamment contre l’Allemagne.

Mais Southgate a choisi de ne pas l’envoyer sur le terrain et au coup de sifflet final n’a pas tardé à parler au joueur.

Et l’ancien attaquant de la République d’Irlande Cascarino, qui a disputé trois tournois majeurs avec son pays, pense qu’il a peut-être une idée de ce que Southgate a dit.

Le patron de l’Ukraine et légende de Chelsea Andriy Shevchenko voulait aussi parler à Grealish

“Je ne pense pas que beaucoup de gens ont été surpris [he didnt play]. Je pense que Gareth voit Jack comme un milieu de terrain gauche, sa meilleure position et où il peut avoir le plus d’effet », a-t-il déclaré à talkSPORT

«C’était intéressant à la fin du jeu parce que Gareth s’est immédiatement dirigé vers Jack, a mis son bras autour de lui, lui a chuchoté à l’oreille, lui a parlé.

“Il lui a probablement dit, je veux dire, je ne sais pas, ma seule hypothèse est [that it was] ‘tu seras nécessaire pour la demi-finale ou la finale. On aura besoin de vous ».

« Il n’a pas joué hier, alors que dans d’autres matchs, il est entré en jeu. Il ne l’a pas utilisé du tout hier. J’aimerais penser qu’il a probablement eu un mot avec lui et lui a dit “on a besoin de toi, je ne t’ai pas utilisé aujourd’hui mais on a besoin de toi”.