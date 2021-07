Tony Cascarino prédit que Chelsea achèvera le transfert d’Erling Haaland .

Tony Cascarino pense que Chelsea va tout faire pour Erling Haaland cet été. (Photo : .)

L’ancien attaquant irlandais Tony Cascarino a demandé à son ancien club de Chelsea de faire un transfert “époustouflant” cet été.

Cascarino pense que le club de l’ouest de Londres pourrait remporter la signature potentiellement record du talisman du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Les rapports suggèrent que Chelsea a déjà conclu des conditions personnelles avec l’attaquant norvégien et fait pression pour que le transfert soit effectué cet été.

Un accord ne sera cependant pas bon marché, mais les Bleus semblent dégager les ponts pour faire de la place, Olivier Giroud étant parti pour l’AC Milan et Tammy Abraham, une cible pour Arsenal, apparemment excédentaire par rapport aux besoins.

« La rumeur dit que Tammy (Abraham) y va, alors ils font de la place. Ils doivent le faire à cause du fair-play financier », a déclaré Cascarino à talkSPORT.

Olivier Giroud (à droite) a déjà quitté le club de l’ouest de Londres, tandis que Tammy Abraham (à gauche) est également liée à un déménagement. (Photo : .)

“Certaines personnes diront que cela ne fonctionne pas, mais les clubs essaient de respecter la règle et ils doivent déplacer les gens.

«Pour qu’ils fassent cela, ils vont faire un transfert époustouflant et je pense que ce sera Haaland. Que tout le monde dise non, c’est l’année prochaine et c’est dans son contrat, Chelsea va offrir beaucoup d’argent à quelqu’un et je pense que ce sera lui.

Chelsea aurait déjà convenu de conditions personnelles avec Haaland. (Photo : .)

Dortmund, lui-même, est sur le point de signer le remplaçant potentiel de Haaland, Donyell Malen, qui devrait signer du PSV Eindhoven néerlandais.

Et Cascarino pense que Chelsea doit faire tout ce qu’il faut pour apporter l’un des meilleurs espoirs du football mondial à Stamford Bridge.

Plus : Chelsea FC



Il a déclaré: ” Chelsea a gagné beaucoup d’argent au cours de la dernière année environ, la Ligue des champions et la vente de Hazard. Ils font beaucoup d’argent.

«Je ne peux pas croire qu’ils ne vont pas casser la banque pour avoir quelqu’un comme Haaland. Ils vont faire un très gros transfert à mon avis.

«C’était si calme mais la tempête arrive. Roman l’a toujours fait. Il l’a toujours soutenu, je serais choqué s’ils entrent avec l’équipe qu’ils ont aujourd’hui même s’ils sont champions d’Europe, attendez-vous à une très grosse affaire de Chelsea.’.



PLUS : Le Borussia Dortmund rejette la décision de Chelsea d’inclure deux joueurs dans la candidature d’Erling Haaland



PLUS : Thomas Tuchel ordonne aux joueurs de Chelsea de déclarer forfait après avoir perdu un match d’entraînement

Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





