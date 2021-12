Tony Cascarino prédit que Man City remportera le titre de Premier League par 10 points

City est actuellement en tête du classement de la Premier League (Photo: .)

Tony Cascarino a poussé Manchester City à remporter le titre de Premier League avec une marge de 10 points, battant la concurrence de Liverpool et Chelsea.

La course au titre prend forme après 17 matchs, les trois équipes en tête s’éloignant du peloton des poursuivants.

Les champions en titre City sont en tête du classement, Liverpool à un point derrière eux, Chelsea, deuxième et troisième, derrière les leaders de quatre points.

L’équipe de Klopp a un point de retard sur les champions City (Photo: .)

City a marqué sept buts contre Leeds United en milieu de semaine sans réponse pour remporter sa septième victoire consécutive en championnat.

Liverpool est également sur une belle série de six victoires consécutives dans l’élite, tandis que Chelsea a commencé à bégayer ces dernières semaines.

Bien qu’il y ait peu de séparation entre les meilleures équipes à ce stade actuel de la saison, l’ancien attaquant des Blues Cascarino ne pense pas que ce sera aussi proche en mai.

« Je veux que mon ancien club Chelsea s’implique en quelque sorte, et je veux que l’équipe que j’ai soutenue en tant que garçon, Liverpool, s’accroche aux queues de Man City – mais je pense que c’est à peu près aussi bon que possible », a déclaré Cascarino parlerSPORT.

« Si Liverpool finissait au-dessus de City, je pense que ce serait leur plus grande réussite de l’histoire récente, car City est une équipe exceptionnelle.

« Sept victoires consécutives. Ils ont remporté neuf des dix derniers et le seul match qu’ils ont perdu est celui dont ils n’avaient besoin de rien, le RB Leipzig en Ligue des champions.

« Si vous avez Phil Foden en forme, Bernardo Silva en forme, Kevin De Bruyne qui revient de blessure et il commence à faire ce qu’il peut faire – et nous savons tous ce que c’est – c’est assez dévastateur.

Plus : Chelsea FC



« Mon sentiment personnel, et je suis peut-être loin d’ici, mais je pense que Man City le gagnera par 10 points.

« Je pense que ce sera une réalisation majeure si Liverpool peut même suivre le rythme, car je ne peux tout simplement pas voir Man City entrer dans les matchs et perdre. »



PLUS : Thomas Tuchel frustré souligne la « grande différence » qui sépare Chelsea de Liverpool et de Manchester City



PLUS : Frank Leboeuf envoie un avertissement de course au titre à Chelsea après le tirage au sort d’Everton

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();