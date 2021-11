Tony Dalton et Vera Farmiga de Hawkeye rejoignent le MCU « secret »

Tony Dalton et Vera farmiga sachez que les fans de Marvel sont enclins à classer les personnages dans deux catégories distinctes : méchant ou héros. Mais dans une interview exclusive avec E! News, ils ont demandé aux téléspectateurs d’aborder l’émission à cœur ouvert.

Comme d’habitude, Marvel Studios a gardé secrets les détails sur Hawkeye, partageant seulement que l’actrice de The Conjuring dépeint Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Et le personnage de Tony, Jack the Swordsman, est tout aussi mystérieux, bien que dans les bandes dessinées, il ait été le mentor de Clint Barton (Jérémy Renner).

Lorsqu’on leur a demandé si leurs personnages appartenaient ou non à l’équipe Avengers, Vera et Tony ont eu des réponses intéressantes.

« Je pense que c’est drôle que les gens veuillent assigner comme un bon gars [or bad guy], comme si la vie était si noire et blanche, » expliqua Vera. » Ce n’est pas le cas. Il y a des gens très mauvais et il y a juste des gens qui font de mauvais choix parce qu’ils sont motivés par les mauvaises choses, que ce soit leur peur, leur insécurité. »