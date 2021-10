L’entraîneur-chef vainqueur du Super Bowl, Tony Dungy, était d’accord avec certaines des critiques que l’entraîneur des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, recevait suite à la débâcle de la semaine dernière à propos d’une vidéo virale.

Dungy, l’ancien entraîneur des Colts d’Indianapolis et des Buccaneers de Tampa Bay, a déclaré dans un épisode de « Brother from Another » qu’il était en désaccord avec le fait que Meyer reste dans l’Ohio pendant que son équipe retournait à Jacksonville après une défaite il y a deux matchs.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 30 novembre 2008, l’entraîneur des Colts d’Indianapolis, Tony Dungy, regarde depuis la ligne de touche pendant que son équipe joue contre les Browns de Cleveland au cours du troisième quart d’un match de football de la NFL à Cleveland. Dungy a remporté un Super Bowl avec les Colts après la saison 2006. (AP Photo/Amy Sancetta, dossier)

« J’ai joué au football pendant probablement 16 ans, au total. J’ai entraîné pendant 28 ans. Je ne suis jamais allé à un match où l’entraîneur-chef n’est pas revenu avec mon équipe. Moi et moi-même pendant 13 ans en tant qu’entraîneur-chef, 15 ans en tant qu’entraîneur-chef. un assistant, 15 ans à jouer lorsque l’entraîneur-chef est allé à un match, à notre retour, l’entraîneur-chef est revenu avec nous », a déclaré Dungy.

« Donc, pour moi, je ne sais tout simplement pas comment vous faites ça et dites: » Hé, je vais rester dans l’Ohio. … C’était l’erreur pour moi. Ce qui s’est passé dans le bar ou autre, c’est secondaire. Vous repartez avec votre équipe. cet avion, en sécurité. Tout le monde retourne à l’installation, puis vous faites ce que vous avez à faire. «

URBAN MEYER FIXE UN OBJECTIF IMPRATIQUE POUR L’OFFICE DES JAGUARS

L’entraîneur des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, siffle avant un match de football de la NFL contre les Texans de Houston le dimanche 12 septembre 2021 à Houston. ((AP Photo/Sam Craft))

Dungy a également fait remarquer séparément à Pro Football Talk que quelque chose aurait pu se produire dans l’avion qui aurait nécessité l’attention de l’entraîneur.

Meyer a été vu dans un bar de l’Ohio avec une femme, qui n’était pas sa femme, dansant près de ses genoux. L’entraîneur a choisi de rester à Columbus pour voir une partie de sa famille.

Alors que le propriétaire des Jaguars, Shad Khan, a publié une déclaration cinglante sur le problème et que Meyer a présenté ses excuses pour l’incident, Pro Football Talk a rapporté dimanche que la « situation est loin d’être terminée ».

L’entraîneur-chef Urban Meyer des Jaguars de Jacksonville s’entretient avec Trevor Lawrence #16 lors du match contre les Cardinals de l’Arizona au TIAA Bank Field le 26 septembre 2021 à Jacksonville, en Floride. (Photo de Sam Greenwood/.)

Meyer a publié une déclaration s’excusant pour ses actions, mais mardi soir, il a pris la parole lors d’une émission de radio et a révélé que les conversations avec l’équipe avaient été « horribles ».

Les Jaguars sont tombés à 0-5 après la défaite de dimanche contre les Titans du Tennessee.

Paulina Dedaj de Fox News a contribué à ce rapport.