Tony Fadell réfléchit à la création de l’iPod avant le 20e anniversaire de l’appareil

Un jour avant le 20e anniversaire du dévoilement de l’iPod original par Steve Jobs le 23 octobre 2001, l’ancien vice-président senior d’Apple de l’équipe iPod, Tony Fadell, a réfléchi à son rôle dans la création de l’appareil dans une interview avec Roger Cheng de CNET.



Fadell a déclaré qu’Apple avait pour mission de lancer l’iPod avant Noël 2001. De manière impressionnante, il a déclaré qu’il avait » vraiment commencé » à développer l’appareil en mai 2001, cinq mois seulement avant son introduction par Jobs. « C’était sans escale, sept jours sur sept », a-t-il déclaré.

Lorsque Jobs a dévoilé l’iPod lors d’une petite conférence de presse dans son ancien siège d’Infinite Loop, l’appareil n’était pas complètement terminé, selon Fadell. Néanmoins, il a déclaré que Jobs avait remis cette première version de l’appareil aux médias présents, ainsi qu’une collection de 20 CD contenant la musique qui avait été préchargée sur l’appareil.

Fadell a ajouté qu’en 2005, Apple commençait à se pencher sur le marché des téléphones portables. Comme il l’a partagé dans des interviews précédentes au fil des ans, Fadell a déclaré que son équipe avait joué avec des prototypes d’iPod plein écran avec une molette cliquable virtuelle, ajoutant que l’équipe Mac avait conçu séparément un « écran tactile capacitif massif de la taille d’une table de ping-pong. » Apple a finalement lancé l’iPhone avec un écran multi-touch en 2007.

L’interview complète vaut la peine d’être lue sur CNET pour ceux qui s’intéressent aux jours qui ont précédé le lancement de l’iPod original il y a deux décennies.

