Tony Ferguson défie Conor McGregor : « Affaire inachevée »

Conor McGregor | Tony Ferguson

Tony Ferguson voulait combattre Conor McGregor quand il était un champion UFC de 155 livres et est toujours intéressé à le faire malgré le fait que l’Irlandais ne détient plus le titre et qu’il n’est pas en position pour une chance de gagner. « El Cucuy » a publié deux posts sur les réseaux sociaux défiant « The Notorious ».

Tony Ferguson défie Conor McGregor

«Questions en suspens«.

« Où es-tu chez Mcnuggets !?! » Temps -2- Turtle🥷Up MF’s Glad Moast Of You Got The Memo 🐢💨🍃 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 Crew🍃 On -2- One. -Champ 🚣‍♂️ pic.twitter.com/gem24Np71B – Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 21 octobre 2021

«Où es-tu, McNuggets ?«.

Conor McGregor n’a pas encore répondu aux mots de Tony Ferguson.

C’est certainement un combat qui a du sens parce qu’ils ont tous les deux subi des pertes et que cela se vendrait extrêmement bien parce qu’ils sont toujours deux des meilleurs poids légers de tous les temps. Cependant, pour l’instant, rien n’indique que l’UFC envisage réellement de mener ce combat.

