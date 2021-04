Tony Ferguson prend un coup sur le vieux rival de l’UFC Khabib Nurmagomedov et The Eagle le rôtit de manière experte

Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov est la rivalité qui ne mourra jamais, mais aussi, la rivalité qui ne l’a jamais été.

En tant que combat le plus maudit de l’histoire de l’UFC, la société a tenté de faire du concours un total de cinq fois au cours des années, le dernier étant aussi récent que début 2020.

Khabib vs Tony Ferguson devait se produire le 18 avril 2020 mais a été annulé pour la cinquième fois

Les blessures ont toujours semblé jouer un rôle dans l’annulation de leurs combats, mais l’année dernière, c’est la pandémie mondiale qui nous a volé le combat de rêve léger de longue date car Khabib était incapable de voyager hors de Russie.

À un moment donné, Khabib était invaincu – et il a pris sa retraite invaincu à 29-0 – et Ferguson était sur une séquence de 12 victoires consécutives. C’était le combat à mener.

Maintenant Ferguson a perdu ses deux derniers et Khabib a pris sa retraite, le lustre s’est quelque peu atténué.

Pourtant, El Cucuy semble un peu obsédé par The Eagle et a récemment déclaré que Khabib ne s’était pas retiré invaincu parce qu’il l’avait esquivé.

Ferguson et Nurmagmedov n’ont jamais pu faire en sorte que le combat ait lieu

Ferguson, qui se prépare à un combat avec Beneil Dariush, est maintenant allé sur Twitter pour frapper à nouveau Khabib.

En utilisant une vidéo de l’un de leurs nombreux affrontements au fil des ans, Ferguson a tweeté « Vous me verrez bientôt mon pote », « le conditionnement est nul » et « continue à courir tête-de-boule ».

La réponse de Khabib est venue quelques heures plus tard: «Vous vous battez bientôt, votre adversaire est très coriace et le plus sous-estimé en division poids léger, concentrez-vous sur lui. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, le meilleur, même si vous avez l’air de ***.

Khabib a gardé la classe jusqu’à la fin, des trucs de génie. Vous ne le voyez presque pas venir lorsque vous le lisez!

Les fans dans le commentaire ont marqué ce tour un 10-8 pour Khabib et il est difficile de discuter.

Le Russe s’est mis à entraîner depuis la fin de ses combats et avec Islam Makhachev et Umar Nurmagomedov en plein essor en 2021, il a pris un bon départ.

Michael Chandler et Charles Oliveira s’affronteront pour le titre des poids légers qu’il a annulé à l’UFC 262.