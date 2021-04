Tony Harnell n’exclut pas le retour de Tnt: “ Ne dites jamais jamais ”

Ex-TNT chanteur Tony Harnell, qui a été dans et hors du groupe à plusieurs reprises au cours de ses quatre décennies d’existence, a déclaré “Le podcast Chuck Shute” qu’il n’exclut pas une collaboration renouvelée avec ses anciens compagnons de groupe.

“[Guitarist] Ronni [Le Tekrø] et moi, contrairement à la croyance populaire, nous parlons souvent », dit-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Ronnin’est pas un grand technicien, mais il aime vraiment FaceTime vidéo. Et c’est un peu ennuyeux, parce que je l’aime, mais il m’appellera tôt le matin, parce qu’il est à l’étranger, alors il m’appellera tôt le matin [for a] chat vidéo, et je suis, comme, au lit. Mais j’aime le gars. Quoi qu’il arrive, nous serons sur une plage quelque part quand nous serons dans nos 70 ans, riant et traînant.

“La plupart des choses qui nous ont séparés – encore une fois, contrairement à la croyance populaire – sont liées aux affaires”, a-t-il poursuivi. «Je vais juste en rester là.

“Ne jamais dire jamais” est une bonne façon de le dire [regarding a possible new TNT album]. Et il pourrait y avoir un temps et un lieu. “

Harnellla scission la plus récente avec TNT a eu lieu en octobre 2017, moins d’un an et demi après son retour dans le groupe. Il a décrit plus tard sa relation avec TNT dans un “Non filtré” interview comme “un très long mariage. Je suis ici [in New York], ils sont là [in Norway] – ils sont de l’autre côté de l’étang très loin. C’est une situation très difficile dans laquelle se trouver sans avoir une organisation commerciale très unifiée, et quoi que je fasse, je ne pourrais pas unifier la chose. Nous étions juste sur deux continents totalement séparés non seulement physiquement, mais mentalement, psychologiquement, nous étions également sur deux continents différents. “

Harnell a dit qu’il “voulait vraiment, vraiment” sa dernière collaboration avec TNT Faire du fitness. «À mon avis, ça allait être ça – nous allions rester ensemble jusqu’à ce que je n’ai plus envie de chanter», dit-il. “ J’allais faire d’autres choses et faire d’autres projets et ainsi de suite, mais mon objectif était que TNT serait mon groupe pendant au moins cinq ans, peut-être 10 ans ou peu importe, jusqu’à ce qu’il ait suivi son cours. C’était donc quelque chose d’inattendu. “

Dans une interview en 2019 avec “Metalcast glamour des années 80”, Le Tekrø a dit qu’il était toujours en bons termes avec Harnell. “Certainement,” dit-il. «Nous parlons régulièrement et nous discutons même de faire une sorte de Page/Plante album, un Harnell/Le Tekrø album, qui pourrait peut-être conduire à quelque chose dans le futur. Mais je pense que moi et Tony Harnell – Je ne parle pas au nom de lui, mais au nom de moi-même – nous avons besoin d’un terrain de jeu différent pour faire du hard rock plus étendu avec d’autres idées, alors que TNT est plus limité à un [specific] sonner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous sommes définitivement copains, et cela durera pour toujours. Nous ne nous détestons pas et nous ne l’avons jamais fait. Cela n’a jamais été le [case]. “

TNTle dernier album studio de “XIII”, est sorti en juin 2018 via Frontiers Music Srl. Le treizième LP du groupe était TNTest le premier à présenter un nouveau chanteur Baol Bardot Bulsara, qui a remplacé Harnell. Baol est une chanteuse espagnole dont les débuts avec TNT s’est déroulé devant 8000 fans en novembre 2017 lorsque le groupe s’est ouvert pour les légendes du hard rock allemand le SCORPIONS à Oslo, Norvège.



