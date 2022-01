Tony Hawk « excité » pour son rôle principal dans Nickelodeon Hit « The Casagrandes » (exclusif)

Tony Hawk fait du skateboard dans The Casagrandes pour une place d’invité dans l’épisode « Skaters Gonna Hate » de l’émission Nickelodeon du vendredi 14 janvier. Hawk a un grand rôle dans l’épisode alors que Ronnie Anne et ses amis demandent à Carlos X de l’entraîner contre lui. Dans un clip exclusif de PopCulture.com, Carlos prend des mesures extrêmes pour voir ce que fait Tony. The Casagrandes est un spin-off de The Loud House et a été développé par Michael Rubiner et Miguel Puga.

Dans le nouvel épisode, Ronnie Anne Santiago (Izabella Alvarez) demande à son oncle Carlos (Carlos Alazraqui) d’entraîner son équipe de skate avec ses amis, car Carlos était une star du skate à l’université. Il avait même un surnom, Carlos X, que lui avaient donné ses amis. L’équipe de skate rivale de Ronnie Anne est maintenant entraînée par Hawk, qui, selon Carlos, a saboté sa carrière. En réalité, le Hawk animé est tout aussi bon enfant que le vrai Hawk et respecte les règles.

Hawk a déclaré exclusivement à PopCulture.com que participer à la série n’était pas seulement un moment d’humilité pour lui, mais qu’il appréciait vraiment le fait que ses enfants soient de grands fans. « Je considère le skateboard comme un sport et une forme d’art, et un style de vie qui a façonné mon identité. Ma carrière m’a donné une opportunité unique de voyager beaucoup et de partager ma passion avec de nouveaux publics à travers le monde », a déclaré Hawk. « Mes enfants et moi adorons Nickelodeon, alors je suis ravi d’exprimer maintenant mon personnage animé dans The Casagrandes, où le skateboard est adopté dans la série. »

Le Casagrandes est centré sur Ronnie Anne Santiago, qui a déménagé à Great Lakes City avec son frère Bobby (Carlos PenaVega) et sa mère Maria (Sumalee Montano). Elle vit maintenant près de sa famille élargie, dont ses grands-parents Hector (Ruben Garfias) et Rosa (Sonia Manzano), sa tante Frida (Roxana Ortega) et son oncle Carlos, et ses cousins ​​Carlota, CJ, Carl et Carlitos. Rubiner est producteur exécutif et Puga est co-producteur exécutif. Le dessinateur primé Lalo Alcaraz est un producteur-conseil.

Les Casagrandes ont été lancés sur Nickelodeon en octobre 2019. L’émission a été nominée pour la série d’animation pour enfants exceptionnelle et a remporté le titre principal exceptionnel pour un programme d’animation aux Daytime Emmy Awards 2020. Ronnie Anne et sa famille ont été présentés dans The Loud House. The Loud House et The Casagrandes sont tous deux disponibles en streaming sur Paramount +.

Hawk, 53 ans, est l’un des skateurs les plus connus de la planète et a remporté 10 médailles d’or aux Summer X Games. Il a également une série de jeux vidéo de skateboard qui porte son nom, avec le dernier jeu, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sorti en septembre 2020. Hawk a fait des dizaines de camées dans des émissions et des films et a même participé à The Masked Singer en 2020 .