Tony Hawk utilise cette chanson de Kelly Clarkson pour se mettre en avant

Tony Hawk admet qu’il y a une chanson de Kelly Clarkson qu’il écoute afin de le pomper et de se mettre la tête dans le match. Au cours d’une interview, une interview d’être honnête via Men’s Journal, Hawk admet que la chanson “Since U Been Gone” est la chanson que Hey et son équipe utiliseraient lorsqu’ils ne réussissaient pas correctement un nouveau tour. Cependant, allumer cette chanson aiderait “presque toujours” a-t-il dit, admettant: “C’est devenu un hymne à notre rampe pendant un certain temps.”

“Si vous essayiez quelque chose et que vous n’y parveniez pas, quelqu’un le mettrait en place pour vous mettre en valeur, et cela fonctionnait presque toujours”, a-t-il ajouté. Bien qu’il soit clairement un fan de cette chanson, il a également révélé la célébrité de la liste A dont il est tout à fait fan. Jack Black est un favori des fans en général, mais lorsque le skateur professionnel a découvert que l’acteur était lui-même un passionné de skateboard, il est devenu un grand fan.

“Quand j’ai découvert qu’il était vraiment un skateur hardcore au milieu des années 80, ça a été un choc”, a-t-il déclaré au média. « Disons-le de cette façon, il a patiné Upland Pipeline. Il y a une très petite fraction de la population qui sait même ce qu’est Upland Pipeline, sans parler d’y avoir patiné.

Clarkson, qui a remporté la saison 1 d’American Idol en 2002 à seulement 20 ans, a récemment admis à Kevin Hart alors qu’il était l’invité de sa nouvelle émission, Hart to Heart, qu’elle et ses membres de la distribution pensaient que c’était une “blague” et n’étaient pas sûrs sur combien de temps le spectacle durerait réellement. “Je veux dire, nous ne pensions pas que cela allait venir de quoi que ce soit. Comme, nous étions la première saison d’American Idol. Donc, nous étions là pour ce chèque de paie qui [SAG-AFTRA] vous donne, pour payer certaines factures”, a-t-elle admis. “Personne ne savait que quoi que ce soit se réalisait réellement. C’est ce que tout le monde espère, mais cela n’arrive généralement pas.”

Après la grande victoire de Clarkson, elle a remporté trois Grammys et a maintenant sa propre émission, The Kelly Clarkson Show. Elle a admis qu’à l’époque où elle participait à la série de compétitions de téléréalité à succès, ils n’avaient pas tout le luxe qu’ils ont maintenant pour ceux qui concourent. Elle a noté qu’elle et ses concurrents avaient été déposés au centre commercial et qu’on leur avait demandé de choisir des tenues pour la télévision nationale, alors qu’ils ont maintenant des stylistes. Alors qu’elle ne savait pas à l’époque où tout irait après sa victoire, elle a dit à quel point elle était “reconnaissante” pour cette opportunité.