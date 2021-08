Tony Hawk vend des planches à roulettes qui incluent son sang

Tony Hawk porte une fois de plus le jeu de skateboard vers de nouveaux sommets. Liquid Death Mountain Water a récemment annoncé que Hawk vendait le “Liquid Death Skateboard” qui est infusé de sang “100% vrai Tony Hawk”. Il n’y a que 100 planches à roulettes en édition limitée, et selon le site Web de Liquid Death, les planches à roulettes sont maintenant épuisées.

Deux flacons pleins de sang ont été prélevés sur Hawk pour être mélangés à la peinture des ponts personnalisés, comme mentionné par ESPN. “Tony a déjà beaucoup saigné sur les rampes de skate, donc un peu plus de sang pour ce n’était pas grave”, a déclaré un porte-parole de la marque. Les fans ont payé 500 $ pour les planches à roulettes, et chaque planche est accompagnée d’une copie d’un certificat d’authenticité.

Oui, il y a en fait le vrai sang de @tonyhawk dans ces skateboards. Et oui, nous l’avons stérilisé en premier. Possédez votre propre morceau du Birdman aujourd’hui. Mais agissez vite ! Il n’y en a que 100. https://t.co/UlxFy0HLB1 pic.twitter.com/TFDtvMPt7G – Eau de montagne de la mort liquide (@LiquidDeath) 24 août 2021

“Apparemment, je n’ai pas lu les petits caractères, et maintenant Liquid Death possède officiellement mon âme … et mon sang aussi”, a déclaré Hawk dans la vidéo “C’est très déroutant.” Hawk, 53 ans, est sans doute le skateur le plus populaire de tous les temps. Il a officiellement pris sa retraite en 2003, mais continue de faire partie du monde du skateboard avec sa société de skateboard Birdhouse et sa série de jeux vidéo. Plus tôt cette année, Hawk a terminé un ollie 540 et est devenu très ému.

“En 1989, j’ai commencé à essayer les ollie 540 comme une blague, car il semblait qu’il n’y avait aucun moyen de garder une planche à roulettes sur les pieds pendant 1 1/2 tours dans les airs”, a déclaré Hawk dans la légende d’un post Instagram. “Mais à à un moment donné, j’ai commencé à creuser la queue avec mon orteil arrière, ce qui a gardé mes pieds en place pendant la majeure partie de la rotation.

Aujourd’hui, Tony Hawk a vendu 100 skates peints de son sang La société d’eau Liquid Death a infusé chacun des decks en édition limitée avec l’équivalent d’un flacon d’ADN de Hawk. 100 planches, 500 $ chacune, vendues, les bénéfices étant reversés à une organisation à but non lucratif anti-plastique et à The Skateboard Project. pic.twitter.com/MsBJrlZbrR – Front Office Sports (@FOS) 25 août 2021

“Mais ils sont devenus plus effrayants ces dernières années, car l’engagement d’atterrissage peut être risqué si vos pieds ne sont pas aux bons endroits. Et ma volonté de claquer de manière inattendue dans le fond plat a considérablement diminué au cours de la dernière décennie”, a poursuivi Hawk. . “Alors, aujourd’hui, j’ai décidé de le faire une fois de plus… et plus jamais.”