Tony Iommi choisit Brian May comme son « dieu du rock » : « Nous avons eu une grande amitié au fil des ans »

SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi était l’invité vedette de BBC‘s « Le spectacle de rock avec Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Tony choisi REINE guitariste Brian May et a fait part de son choix (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Son genre de son et de style m’a vraiment marqué lorsque j’ai entendu le premier REINE album, vraiment. Quand j’ai entendu cet album, [I thought], ‘C’est un très bon groupe.’ Et un guitariste aime toujours les autres guitaristes, et il [had] une sorte de son unique et la façon dont il jouait, j’ai juste aimé ça. C’était attrayant. Il a juste un certain caractère que vous n’avez pas vraiment entendu de personne d’autre ; il a quelque chose de très « lui ». Et dès que vous entendez Brian maintenant, n’importe qui peut le choisir.

« C’est au début des années 70 que nous nous sommes rencontrés pour la première fois », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas si c’était en studio. En fait, je ne m’en souviens pas. Sait-il où nous nous sommes rencontrés pour la première fois ? Nous avions une connexion très rapide et nous nous parlions à toute heure de la nuit dans le Maintenant, je suis au lit, mais à cette époque, s’il savait que j’étais en studio à Londres, il viendrait.

« Nous avons jammé quelques fois » Tony ajoutée. « Il est monté sur scène et a joué avec moi et nous avons fait des trucs d’album ensemble sur les albums de différentes personnes. Il a joué sur mon album solo plusieurs fois. Nous avons eu une jam session une fois. Il est venu à l’une de nos répétitions , quand nous répétions à Londres, et nous avons commencé à jouer avec le groupe et le groupe est progressivement parti, et Brian et moi-même étions restés à jouer là-bas. Tout l’équipement était parti, sauf notre équipement, et nous jouions toujours. [Laughs]

« Oui, donc nous avons eu une grande amitié au fil des ans. Mais le truc, c’est avec lui, il aime sa guitare – il a toujours sa guitare avec lui et il joue. Et quand il vient chez moi, j’ai toujours j’ai eu une guitare pour lui afin que nous puissions jouer un peu. »

Il y a un an et demi, Brian a déclaré au magazine Guitar World qu’il y avait encore « une chance » que sa collaboration tant rumeur avec Iommi verrait le jour. « Nous parlons plus qu’autre chose, mais nous parlons beaucoup », Brian mentionné. « C’est vraiment mon ami le plus cher dans l’entreprise et ce depuis tant d’années. Je pourrais écrire des livres sur Tony parce qu’il est juste le plus [pauses]… Je ne sais même pas comment le mettre en mots. Vous savez, c’est un être humain lumineux est Tony, avec une nature merveilleuse et gentille et un sens de l’humour incroyablement déroutant. Et, bien sûr, il est le père du heavy metal. Il a fait ça. Il a rendu cela possible. Et ça vient de ses doigts et de son esprit. Ce jeune ex-soudeur, il a rendu cela possible. Donc, vous savez, il porte cette médaille pour toujours, je pense. Il a fondé ce truc, du heavy metal, à mon avis. Je veux dire, je pense que la plupart des gens seraient probablement d’accord. »

De retour en 2013, Iommi dit au Courrier de Birmingham qu’il discutait d’une éventuelle collaboration avec Peut. L’idée de travailler ensemble est née lorsque Iommi et Peut s’est réuni peu après la SABBAT NOIR guitariste a été diagnostiqué avec un cancer.

« Quand j’ai été malade pour la première fois, Brian May est venu me rendre visite chez moi à Lapworth », Iommi mentionné. « Je lui ai joué certains de mes trucs, des riffs rock que je n’avais jamais vraiment réussi à développer, ou que j’avais décidé de ne pas utiliser. Il a dit que je devais faire quelque chose avec eux.

« C’est encore le début, et toute mon attention est sur SABBAT dans un avenir prévisible, mais nous pourrions bien trouver un moyen de travailler ensemble sur eux et de les rendre disponibles sous une forme ou une autre.

« L’une des idées que nous avions était que nous pourrions rendre les riffs disponibles, amener les fans à les utiliser dans leurs propres chansons et voir ce qu’ils proposent. De cette façon, ils enregistreraient effectivement avec Brian et moi-même. »

Peut développé l’idée : » J’ai entendu certaines des heures de jams de guitare inédits Tony a sur les bandes et les disques durs. J’ai pensé que ce serait génial d’en faire une compilation. L’idée était de sortir tous ces riffs sous une forme ou une autre afin que les gens puissent construire leurs propres chansons à partir d’eux. Vous pouvez faire votre propre musique avec Tony Iommi à la guitare. C’est super ? »

En 2019, Tony a dit qu’il avait « trouvé » environ 500 riffs en passant du temps avec Brian.

SABBAT a terminé sa dernière grande tournée en février 2017 avec deux spectacles à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor.

Le trek était le dernier du groupe parce que Iommi, qui a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2011 et est actuellement en rémission, ne peut plus voyager pendant de longues périodes. Mais il a déclaré qu’il n’exclurait pas des événements spéciaux ou des spectacles ponctuels.