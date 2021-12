Tony Iommi de Black Sabbath a «quatre ou cinq cents» riffs inutilisés sur son téléphone

Dans une nouvelle interview avec Neil Jones du Royaume-Uni Planète Roche, SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi On lui a demandé s’il y avait une chance qu’une nouvelle musique de sa part soit publiée dans un avenir pas si lointain. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [There’s] une bonne chance. J’aime faire ça. J’ai tellement de trucs, je veux juste commencer à les rassembler maintenant. Parce que mon téléphone, il y a quatre ou cinq cents riffs dessus. Et je dois les enlever. Il s’agit de le faire – c’est la chose. C’est juste une abondance de toutes ces choses dont j’ai besoin pour… Parce que la pandémie a mis un peu de frein là-dessus, vraiment. Et j’y travaillais et l’ingénieur arrivait et nous réalisions certaines choses. Mais ensuite, lorsque cela s’est produit et que vous ne pouviez avoir personne dans la maison ou dans le studio, cela a mis un peu de temps à cela. Et puis j’ai commencé à m’impliquer dans d’autres trucs. Et ça recommence. Je dois recommencer à faire ces choses correctement. »

Lorsque Jones fait remarquer à Iommi cette METALLIQUE guitariste Kirk Hammett perdu un téléphone contenant plus de 300 morceaux de musique pendant le processus de création du dernier album studio du groupe, « Câblé… pour s’autodétruire », Tony a dit : « J’ai entendu ça. Ça doit être affreux. Quelqu’un va piquer mon téléphone maintenant. [Laughs] C’est sur mon autre téléphone. [Laughs] »

Iommi a récemment sorti une eau de Cologne signature, une collaboration avec la maison de parfum de luxe italienne Xerjoff.

« Parfum de Ténèbres » est le produit d’une récente amitié nouée pendant la pandémie entre Iommi et Sergio Momo, parfumeur acclamé et créateur de Xerjoff, bien connu pour ses créations et collaborations uniques et individuelles dans le monde du parfum. Sergio est également un guitariste accompli, et son chantournage fin peut être entendu sur « Parfum de Ténèbres », une nouvelle chanson Iommi publié pour promouvoir l’eau de Cologne.

SABBATla dernière tournée de , « La fin », conclu en février 2017 à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor. « La fin » a été SABBATla dernière tournée parce que Iommi ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

Iommi a révélé son diagnostic de cancer au début de 2012, peu de temps après SABBAT a annoncé une tournée de retrouvailles et un album. Il a subi un traitement tout au long de l’enregistrement du disque, intitulé « 13 », et la tournée suivante pour le promouvoir.

le SABBAT NOIR le guitariste a subi avec succès une opération en janvier 2017 pour retirer une boule non cancéreuse de sa gorge.

« 13 » a été le premier album en 35 ans à présenter Iommi, chanteuse Ozzy Osbourne et bassiste Maître d’hôtel Geezer jouant tous ensemble.



Pour ceux qui se demandent de quoi parlait l’interview de Tony Iommi hier. Voilà. Nouvelle musique pour accompagner… oui, un nouveau parfum appelé ‘Scent of Dark’. https://t.co/SlOj7Zktcr #blacksabbath #tonyiommi pic.twitter.com/PFgBgWTj60 – Neil Jones (@NeilJonesRock) 25 novembre 2021

Mots clés:

sabbat noir

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).