Tony Iommi de Black Sabbath approfondit sa passion de toujours pour les voitures Lamborghini

Tony Iommi, guitariste et roi des riffs avec les légendaires “monstres du rock” NOIR SABBAT, a approfondi sa passion de longue date pour Lamborghini en acquérant un Lamborghini Urus. Avec le leader Ozzy Osbourne, bassiste Geezer Butler et batteur Bill Ward, Iommi – le seul membre constant du groupe – a forgé un son qui a défini le modèle de ce qui allait devenir connu sous le nom de «heavy metal». Depuis sa formation en 1968 dans la ville industrielle britannique de Birmingham, NOIR SABBAT a vendu plus de 100 millions d’albums, fasciné les fans lors d’innombrables tournées dans les stades à travers le monde et influencé génération après génération de groupes de rock. En tant que l’un des architectes originaux du son de guitare tonitruant qui caractérise le genre heavy metal, il convient que Iommi est un fan de longue date des célèbres moteurs de Sant’Agata.

Les rock stars adorent les voitures mais comme Iommi raconte dans une interview exclusive, sa passion pour Lamborghini remonte à la première vague de succès du groupe.

“J’ai commencé avec deux Espadas dans les années 70, l’un après l’autre, puis j’ai acheté un Miura SV», dit-il.« Quand le Urus est sorti, j’en suis tombé amoureux. Il roule bien et c’est confortable, j’ai été impressionné par la première fois que je l’ai essayé pendant une journée de piste. C’était super et très réactif! Quand j’ai posé le pied, je n’arrivais pas à y croire: ça ne me semblait pas juste, avec une voiture de cette taille qui allait aussi vite. Je devais le posséder. Et je suis devenu fou de bleu tout d’un coup, donc il devait être bleu. “

Automobili Lamborghini et NOIR SABBAT partagent également la capacité de rester fidèles à leurs valeurs indéniables. Alors que de nombreux groupes adaptaient et ajustaient leur approche musicale aux tendances du moment, NOIR SABBAT ont maintenu une identité puissante et cohérente tout au long de leur carrière épique. Comme Iommi dit: «Pour nous, il s’agissait de rester fidèle à ce que nous faisons, à ce en quoi nous croyons et à ce que nous aimons, dès le premier jour et jusqu’au bout. Je n’ai jamais changé de style parce que c’est la mode. et démodés nous-mêmes car les choses autour de nous changeaient constamment. Mais nous n’avons jamais fait de compromis et sommes revenus aussi grands que jamais, jusqu’à ce que nous ayons à nouveau rempli les stades. C’était génial! “

En tant que l’un des groupes les plus honorés et “couverts” de tous les temps, NOIR SABBAT a été une source d’inspiration pour plusieurs des plus grands noms du rock, tout en restant toujours incontesté et unique. Iommi poursuit: “Nous avons commencé le genre heavy metal, qui a inspiré des groupes comme METALLICA et Dave Grohlde FOO FIGHTERS pour trouver leurs propres styles. La musique change au fur et à mesure, mais la nôtre est restée à peu près la même, car c’est ce que nous faisons: lorsque vous êtes impliqué dans quelque chose et que c’est en vous, c’est ce que vous jouez. Nous l’avons amélioré au fil des ans, mais nous avons conservé l’original. Également, Lamborghini a toujours recherché l’innovation tout en conservant cette puissance inégalée et un son incomparable. “

La performance, dans toutes ses manifestations, que ce soit sur scène, au cinéma ou en voiture, a beaucoup à voir avec l’esthétique et le design. Pour Tony Iommi, la guitare n’est pas seulement un instrument de musique, c’est aussi un mécanisme pour exprimer son art en termes d’apparitions incendiaires en direct – tout en faisant partie intégrante de son image. Un exemple de forme suivant la fonction, comme c’est le cas avec le Lamborghini Urus, et ses frères et sœurs de super voitures de sport, le Huracán et Aventador. Mais Iommi a poussé sa passion pour cet instrument de musique le plus expressif encore plus loin.

“J’ai toujours utilisé le Gibson SG, un double pan coupé, pour que je puisse mettre la main sur les frettes supérieures, mais elles sont normalement toujours standard en 21 frettes “, dit-il.” C’est pourquoi j’ai acheté une société de guitare, alors ils me faisaient un 24- frette. J’adore être directement impliqué dans la conception et ajuster les guitares à mes propres besoins, en termes de maniabilité et de son. “

Iommi profite également de la pause forcée créée par la pandémie et admet qu’il est rafraîchissant de se retrouver encalonné pour une fois. Il est temps de faire le point et de se préparer au moment où il pourra prendre la route dans son Lamborghini Urus.

“J’ai volé un nombre incalculable de 50 ans partout dans le monde, donc je pense que les jours de voyage sont terminés pour moi. Maintenant, c’est agréable d’être au même endroit pendant un moment, et – je ne peux pas le croire – c’est le plus long Je n’ai jamais été au même endroit. Mais quand il sera possible de voyager à nouveau, je conduirai le Urus à notre maison en bas à Sandbanks, au bord de la mer dans le Dorset. “

En attendant, les occupations à domicile feront l’affaire. «À la maison, j’écris et j’enregistre beaucoup», dit-il. “Et je suis en contact avec de vieux amis, comme Ozzy. Nous envoyons des SMS une fois par semaine ou deux semaines – nous ne sommes pas très bons au téléphone – surtout à propos de nous assis! On ne parle jamais vraiment de musique ou de quoi que ce soit. Parce que nous avons fait tout cela toute notre vie. “

Photo gracieuseté de Lamborghini.com