Tony Iommi de Black Sabbath, équipe Gibson pour la nouvelle guitare spéciale SG

Sabbat noir icône Tony Iommi s’est associé aux maîtres d’instruments de Gibson USA pour lancer une toute nouvelle guitare – la Tony Iommi SG Special.

Il est basé sur la Gibson SG Special 1964 fortement modifiée de la légende de la guitare – surnommée Monkey – l’instrument qui était au centre du son écrasant de Sabbath qui a contribué à créer le genre métal.

Le Tony Iommi SG Special est disponible à l’achat en Vintage Cherry et est disponible en variantes gaucher et droitier. Il comprend un corps en acajou, un manche en acajou lié, une touche en palissandre indien avec 22 frettes, un écrou Graph Tech, des mécaniques Grover Rotomatic et des micros P-90 recouverts de chrome. Comme si cela ne suffisait pas, la coque personnalisée comporte également le célèbre autocollant Monkey d’Iommi.

Gibson a également publié une vidéo montrant le nouveau SG Special, qui présente également Iommi parlant de son introduction à Gibson. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Iommi dit : « Récemment, j’ai été invité à Nashville par Cesar Gueikian et JC Curleigh, qui, je dois vous dire, sont si enthousiastes et passionnés. J’ai eu l’occasion d’aller dans les usines Gibson, de rencontrer les gens qui y travaillent, et j’ai vu à quel point ils sont tous dévoués à l’artisanat.

« Il n’y a pas d’arrêt Gibson, ce qui est formidable pour nous tous les guitaristes et je suis heureux de pouvoir maintenant partager cette guitare SG avec un large public. »

Lee Bartram, responsable européen du marketing et de l’influence culturelle de Gibson Brands, ajoute : « Tony Iommi est la véritable définition d’un pionnier musical et en tant qu’architecte du mouvement heavy metal, il mérite d’être célébré à chaque occasion.

“Avec cette guitare, Gibson USA a créé l’hommage ultime à une icône résultant en une Gibson SG très cool adaptée à tous les genres de musique.”

La guitare est maintenant disponible à l’achat et est au prix de 2399 $. Visitez Gibson’s site officiel pour plus d’informations.

