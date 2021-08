Tony Iommi de Black Sabbath reçoit une signature spéciale de Gibson

SABBAT NOIR guitariste Tony IommiLes riffs emblématiques, les sons lourds et les albums massivement influents de ‘s ont créé le modèle du heavy metal et de nombreux autres genres à suivre. Sa carrière, comme l’homme lui-même, est universellement aimée et vénérée. Et tandis que ses styles de réglage et de jeu innovants constituaient une partie importante de ses sons monstrueux, une Gibson SG de 1964 fortement modifiée était au centre de tout cela. Maintenant, Gibson USA a fabriqué une guitare basée sur l’original emblématique qui a lancé d’innombrables riffs lourds, avec un corps en acajou, un manche en acajou lié avec un profil arrondi, une touche en palissandre indien avec 22 frettes, un écrou Graph Tech, des mécaniques Grover Rotomatic avec des boutons de style contemporain , et des micros P-90 recouverts de chrome. Une reproduction de TonyL’autocollant “Singe” est inclus dans l’étui. Une version pour gaucher est également disponible.

Ce modèle de production américain arrive un peu plus d’un an après Gibson a créé le Tony Iommi “Monkey” 1964 SG Special Replica, un 1964 SG Special fortement modifié qui a été largement utilisé avec la gamme originale de SABBAT NOIR et entendu sur chaque album et tournée des années 1970.

Immédiatement identifié par l’autocollant de singe de bande dessinée, Iommi‘s 1964 Special SG est devenu l’instrument principal lorsque le micro chevalet sur TonyLa Stratocaster blanche de ‘s a échoué après SABBAT NOIR enregistré “Monde cruel” sur le “Sabbat noir” album. Ce n’était cependant pas sans problèmes. En raison du profil mince du manche au talon, il y avait toujours des problèmes de stabilité de réglage et les micros à simple bobinage étaient toujours sensibles aux interférences.

La guitare a été offerte par Tony à l’organisation Hard Rock Café et est exposé à Times Square à New York.

Parler à Guitariste magazine, Iommi a déclaré à propos de sa guitare d’origine : « Tous les quatre ou cinq premiers albums sur lesquels elle a été utilisée – et des morceaux sur les autres par la suite. Finalement, je l’ai retirée, parce que j’avais peur de l’emmener sur la route. voyager avec moi dans la pièce, et je ne le perdrais jamais de vue – je ne le laisserais pas tout seul, vous savez, au cas où quelqu’un le couperait. Parce que c’était – pour moi, je ne pouvais pas simplement ramasser une autre guitare ; elle devait être juste. Donc c’était vraiment précieux pour moi. Et j’étais vraiment inquiet à ce sujet, si je la laissais dans une pièce et si quelqu’un la prenait. « Ça y est. J’ai fini. Pas de concerts. ‘ Parce que je n’en avais pas de sauvegarde.

“J’ai toujours été très prudent avec ça – je veux dire, je l’étais vraiment”, a-t-il poursuivi. “Sur les vols, je l’avais toujours avec moi. Ce qui est une autre chose – plus tard, vous ne pouviez pas les emmener dans l’avion et des trucs comme ça. Alors finalement, je l’ai retiré. Et je me suis senti triste à ce sujet être coincé dans une affaire, vraiment, à la maison. Et c’est là que le Hard Rock [Café] est entré. J’ai pensé que ce serait mieux si les gens pouvaient le voir dans une vitrine que moi de l’avoir rangé avec un autre chargement de guitares dans une boîte, vous savez ? »



