Tony Iommi de Black Sabbath rencontre son fossile vieux de 469 millions d’années (vidéo)

Certains pourraient déjà l’appeler un vieux fossile, mais légendaire SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi est maintenant confronté à une trace de vie préhistorique qui porte son nom.

Cela vient après que des scientifiques scandinaves amateurs de métaux lourds aient été si ravis de découvrir un fossile de 469 ans en Russie qu’ils ont nommé une toute nouvelle espèce de conodontes. Drepanoistodus Iommii – après leur héros du rock.

Pour célébrer l’occasion mémorable, BID côté ouest directeur Mike Olley organiser une rencontre Facetime surprise entre Tony, son fossile et paléontologue principal Tapis Eriksson sur le SABBAT NOIR banc à Birmingham.

Tony a déclaré: « Ce fut un vrai choc d’apprendre qu’un fossile porte mon nom. J’ai eu un peu d’insultes de la part de mes amis qui ont aimé m’appeler un vieux fossile, mais je pense que c’est génial, un véritable honneur Ce doit être la chose la plus étrange qui ait jamais été nommée d’après moi mais j’en suis vraiment fier et je voulais remercier Tapis et son équipe en personne pour être de si brillants fans. »

Parler à Tony de chez lui en Suède, Tapis a déclaré: « Quel honneur absolu de vous rencontrer. Il m’est difficile de comprendre cela. De notre point de vue, cela ne doit être considéré que comme un immense honneur. La raison pour laquelle nous faisons cela est de nous amuser et de combiner mes amours avec la nature et avec la musique. Mais c’est tout simplement incroyable. Pour moi, publier des articles universitaires publiés est amusant, mais vous parler n’a pas de prix. »

Tapis, qui a été fan de SABBAT NOIR depuis qu’il était un garçon, était tellement ravi par la découverte de son équipe qu’il a commandé le légendaire « peintre de métaux lourds », Joe Petagno, pour créer un tableau honorifique pour marquer l’occasion.

Tapis a ajouté: « J’aime la peinture que Joe appelle affectueusement »Tony Iommi évoquant un conodonte gargantuesque d’un autre monde.' »

Le fossile proviendrait d’un ancien vertébré marin ressemblant à une anguille, connu sous le nom de conodonte, représenté dans la peinture comme une créature géante ressemblant à un extraterrestre.

Olley dit : « Le but d’avoir Tony ici avec nous est de célébrer le fait qu’il est officiellement un fossile.

« Je suis ravi que nous ayons pu organiser la réunion et je tiens à remercier Tapis pour son geste fantastique en l’honneur de l’un des plus grands héros du rock de Birmingham. »

Photos et vidéo avec l’aimable autorisation de BID côté ouest



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).