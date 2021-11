Jeudi dernier (25 novembre), SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi publié « Parfum de Ténèbres », sa première composition musicale depuis l’écriture d’une pièce classique pour la cathédrale de Birmingham en 2017 et sa première chanson rock depuis SABBAT‘s « 13 » album en 2013. Pour coïncider avec « Parfum de Ténèbres »l’arrivée, Iommi a annoncé qu’il sortirait également un parfum, conçu en collaboration avec la maison de parfum de luxe italienne Xerjoff et Sergio Momo.

Dans la vidéo de six minutes ci-dessous, Iommi et Momo discuter de la collaboration, avec Tony en disant: « SergioL’idée était peut-être d’avoir une mélodie pour l’accompagner, de la musique pour accompagner le parfum, pour créer plus d’ambiance pour lui. Et j’ai eu des idées qui Sergio entendu et il a aimé l’idée. Cela m’a donc permis d’élaborer à partir de ce que nous avons obtenu davantage sur ce que cela signifiait pour le parfum… C’était très mystique, ce que je pense que le parfum est – c’est une sorte d’odeur mystique. Cela vient de l’intérieur. Tout semblait bien s’adapter ; cela semblait juste être la bonne chose pour cela. Et j’en suis très content. Et, bien sûr, Sergio joue aussi dessus — il joue de la guitare aussi bien que moi. Et toute la combinaison — avec Jimmy Crutchley jouer de la basse et Cendre [Sheehan] à la batterie, c’était une nouvelle direction différente pour nous. Et puis j’ai pensé que c’était bien d’avoir quelques cordes ajoutées, car cela lui donne ce genre de son plus dramatique et cela met vraiment l’accent sur le tout. »

Alors que le royaume des parfums haut de gamme et de la musique heavy sans compromis qui Iommi est connu pour ne pas sembler à première vue faire des compagnons de lit viables, l’intérêt du guitariste pour les parfums remonte en fait aux premiers jours de SABBAT NOIR. « C’est quelque chose qui m’a toujours intéressé, depuis les premiers jours de produits comme Brut et Épice ancienne, que je recevais toujours pour Noël », se souvient Tony. « Une fois que j’ai commencé à faire le tour du monde avec SABBAT cependant, j’ai commencé à découvrir différentes sortes de parfums d’autres pays et j’ai commencé à les collectionner en tournée.

« J’ai rencontre Sergio par l’intermédiaire d’un autre de mes amis Jimmy Crutchley (qui joue de la basse sur « Parfum de l’obscurité ») et Sergio gentiment m’a envoyé une boîte de ses parfums et m’a demandé si je serais intéressé à créer le mien, ce à quoi je ne m’attendais certainement pas », s’amuse Iommi. « Je n’avais aucune idée de comment cela fonctionnerait, mais Sergio m’a suggéré de dresser une liste de choses dont j’aime l’odeur, ce que j’ai fait. Il a développé différents échantillons à partir de mes suggestions et j’ai choisi celui que j’aimais ; le projet a avancé à partir de là. »

Tony apporté la réminiscence aromatique du rock des années 1960 et 1970, des festivals et des rassemblements, de l’ambre et du patchouli. Le résultat final caractérise harmonieusement le son sombre de IommiLa célèbre guitare originale ’64 Monkey Special de ‘s avec les parfums épicés et séduisants.

« Sergio est un gars vraiment créatif, il joue de la super guitare sur « Parfum de l’obscurité » et a l’un de mes modèles de collection, le 64 Gibson avec l’image du singe de bande dessinée, » Tony dit. « Il a dit que ce serait formidable d’incorporer cela, et il a même réussi à le mettre sur l’une des bouteilles. »

Dès le début, Tony a joué un rôle déterminant dans la création du « Parfum de Ténèbres » fragrance. « Je ne mettrais pas mon nom sur quelque chose dans lequel je n’ai pas été impliqué et que je n’ai pas personnellement aimé ou utilisé », explique-t-il. « C’est la même chose pour tous les projets que j’ai réalisés depuis les guitares, ce n’est pas différent. »

Fabriqué avec les meilleurs matériaux, des ingrédients rares triés sur le volet et un emballage exquis, cette édition exclusive Xerjoff se mélange pour Tony Iommi est la première expérience multisensorielle au monde entre le son, l’odeur et l’esprit. Tony a voulu encapsuler dans une bouteille l’évocation des émotions, aux côtés d’un nouveau morceau de musique et d’une vidéo, et même d’un cocktail sur mesure.

Les différents aspects de cette expérience multisensorielle ont inspiré avec succès la visualisation musicale de « Parfum de Ténèbres », développé à Iommile home studio de avec un collaborateur et producteur de longue date Mike Exeter, et enregistré à Chêne Gospel et Studios de musique de cochon.

« J’ai eu le riff pour « Parfum de l’obscurité » pendant un bon bout de temps et je n’en avais jamais rien fait, mais cela nous a donné une base de départ », explique Tony. « Nous avons construit la piste avec des tambours programmés au début, puis Mike Exeter j’ai fait une démo de basse et de claviers dessus, et j’ai ajouté mes solos de guitare, juste pour nous donner une idée de la façon dont ça allait sonner. Finalement Jimmy [Crutchley] a ajouté sa basse. Jimmy connaissait le batteur Ash Sheehan et il s’est parfaitement intégré, ajoutant la vraie piste de batterie finale en plus de notre travail. Ensuite, nous avons ajouté les chaînes. J’avais travaillé avec des sections de cordes sur SABBAT albums avant, mais c’était une toute nouvelle expérience. »

Le mélange du violoncelle et des violons magnifiquement joués et Iommiles sons colossaux de la guitare élèvent « Parfum de Ténèbres » dans un tout nouveau royaume qui incorpore et complète tous les goûts, odeurs et sons de cette nouvelle union passionnante. La vidéo pour « Parfum de l’obscurité » capture les musiciens au travail dans le studio, créant la musique, aux côtés d’images de Tony et Sergio échantillonner le parfum, tourné au grand château de Sudley à Winchcombe, près de Cheltenham dans le Gloucestershire. Le film transmet l’ambiance de la musique et raconte parfaitement l’histoire du projet.

« Ce fut un projet vraiment intéressant pour moi qui a combiné plusieurs de mes différents intérêts et une direction dans laquelle j’apprécie vraiment le gong », conclut Tony. « J’ai tellement de riffs, ce serait génial de faire plus de travail instrumental et de bande-son. »

Tony Iommi Signed Crystal by Xerjoff Blends avec une édition limitée de 200 flacons, sera disponible à partir du 29 novembre dans une sélection de boutiques et sur Xerjoffuniverse.com. Tony Iommi Monkey Special de Xerjoff Blends sera disponible à partir du 29 novembre dans une sélection de magasins et sur Xerjoffuniverse.com

« Parfum de Ténèbres » présente les musiciens suivants.

Tony Iommi – Guitare



Sergio Momo – Guitare



Jimmy Crutchley – Basse



Ash Sheehan – Tambours



Rébecca Rose – Violoncelle



Julianne Bourne – Violon



Mike Exeter – Claviers & Producteur

Enregistré à Chêne Gospel et Studios de musique de cochon

Piste écrite par Tony Iommi

Iommi + Momo crédit photo: Max Sticca