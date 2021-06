Tony Iommi dit que les bandes originales de l’album “Born Again” de Black Sabbath ont été trouvées : “Je pense le remixer”

Tony Iommi dit qu’il envisage de remixer SABBAT NOIR‘s “Né de nouveau” album pour une future sortie.

Publié en août 1983, “Né de nouveau” était le seul album SABBAT enregistré avec le chanteur principal Ian Gillan, surtout connu pour son travail avec VIOLET FONCÉ. C’était aussi le dernier de SABBATalbums studio de avec le batteur Bill Ward.

Dans une nouvelle interview avec News.in-24 pour promouvoir la réédition de SABBAT‘s “Sabotage” LP, Iommi a parlé de son projet de sortir des versions de luxe d’autres albums du catalogue du groupe.

« Il devrait y avoir un coffret du Tony Martin ère [1987-1991 and 1994-1996]”, a déclaré le guitariste. “Je pense aussi à remixer l’album “Né de nouveau”, celui avec Ian Gillan, maintenant que nous avons trouvé les bandes originales.”

Suite au départ du chanteur Ronnie James Dio et batteur Vinny Appice après le mixage en studio du “Vivre le mal” album, SABBAT NOIR était une fois de plus à la recherche d’un autre chanteur principal pour combler le vide important laissé sur le devant de la scène. Le groupe s’est tourné vers Gillan.

L’album et la tournée en direct qui en ont résulté ont certainement constitué l’une des associations les plus curieuses du monde du heavy metal. Une grande partie de cette ère de SABBAT NOIR est passé dans le folklore rock et était en fait la source du matériel utilisé dans le film rockumentaire “Ceci est une ponction vertébrale”. De la réplique de la production scénique de Stonehenge, qui était trop grande pour certaines des salles de la tournée mondiale, à l’emploi d’un nain pour se déguiser et jouer le rôle du “diable-bébé” de la pochette du LP, le monde de SABBAT NOIR a pris un air distinct de surréaliste.

Alors que le bien reçu “Né de nouveau” l’album et les dates live ont réussi à attiser les braises et ont gardé le SABBAT flammes brûlantes, ce serait finalement un mariage construit davantage sur l’amitié et le respect par opposition à toute association musicale de longue date et compatible. Après une tournée, Ian Gillan finirait par faire ses adieux et rejoindre ses anciens partenaires d’entraînement pour le Mk. II réunion de VIOLET FONCÉ et part SABBAT NOIR regardant une fois de plus dans la boule de cristal en espérant que le visage d’un autre chanteur principal se révélerait.

Pour Iommi, Maître d’hôtel Geezer, salle, Gillan, et claviériste Geoff Nicholls, les travaux commenceraient rapidement en mai 83 à la Studios du Manoir dans le village de Shiptonon-Cherwell, Oxfordshire. Produit par SABBAT NOIR et coproducteur Robin Noir, qui avait également travaillé sur les années 1975 “Sabotage”, 1976 “Extase technique”, et les années 1978 “Ne jamais dire mourir”, SABBATLa onzième sortie en studio de s représenterait un changement radical par rapport aux atmosphères sombres et au lyrisme noirci qui avaient forgé leur identité et engendré d’innombrables descendants.

Gillanl’approche de l’écriture de chansons exprime une approche plus légère de ce qui était jusqu’alors la principale préoccupation de majordome. Ouverture d’album “Détruit”, par exemple, a été inspiré par Gillancourse d’alcool autour de la Manoirles motifs de Bill Wardla voiture de qui s’est terminée dans une quasi-catastrophe et un véhicule accidenté. “Déranger le prêtre” était le résultat d’une porte du studio laissée ouverte pendant la lecture, et d’un vicaire local apparaissant dans l’embrasure de la porte demandant de baisser le volume car cela dérangeait la pratique de la chorale dans le village adjacent.

Pour toute son apparence décalée cependant, “Né de nouveau” était encore SABBAT complètement. Musicalement tordu et possédé avec plus qu’une bouffée de soufre, l’album est un aperçu passionnant d’un monde alternatif.

Dans une interview de 2018 avec SiriusXM, Gillan dit que “Né de nouveau” a commencé par une cintreuse au Bear Inn, l’un des plus anciens pubs d’Oxford, en Angleterre.

“Comment ça a commencé, c’est juste parce qu’on s’est saoulés ensemble une nuit”, VIOLET FONCÉ dit le chanteur. “Je suis allé boire un verre avec Tony et Type, et nous nous sommes retrouvés sous la table. Et je ne me souviens plus beaucoup de ce qui s’est passé. Mais j’ai reçu un appel de mon manager le lendemain me disant : ‘Tu ne penses pas que tu devrais m’appeler si tu dois prendre des décisions comme celle-ci ?’ J’ai dit : ‘De quoi parlez-vous ?’ Il a dit : ‘Eh bien, apparemment vous… je viens de recevoir un appel. Vous avez accepté de rejoindre SABBAT.’ Alors c’est comme ça que ça s’est passé. J’étais de toute façon dans une impasse, je venais de terminer avec mon propre groupe et MAUVE n’étant pas vraiment viable à l’époque. Nous avons donc établi un plan d’un an, et c’était de faire un album et une tournée. Personne ne savait ce qui allait se passer, alors nous nous sommes installés et j’ai planté ma tente, littéralement, dans le vieux manoir de l’Oxfordshire. Et on a fait un album. Je ne les ai pas beaucoup vus. C’étaient des gens de la nuit, alors ils dormaient toute la journée et travaillaient toute la nuit. Je me suis levé le matin, j’ai préparé mon petit-déjeuner, je suis allé au studio pour écouter ce qu’ils avaient enregistré la veille et écrire une chanson dessus. Et c’est comme ça que l’album a été fait.”

Gillan a poursuivi en décrivant la fabrication de “Né de nouveau” comme “un défi pour moi. C’était un peu comme faire [Andrew Lloyd Webber‘s rock opera] ‘Jesus Christ Superstar’ ou chanter avec [opera singer Luciano] Pavarotti; c’est juste quelque chose de complètement différent”, a-t-il expliqué. “Mais Tony est un si grand écrivain. Vous savez à quoi vous attendre avec Tony. Il n’y a pas d’approche multidirectionnelle. Il est le père de tout ce qui est sorti de Seattle, je crois. Il est juste très direct, et c’est ainsi qu’il a évolué depuis les premiers jours.

“J’ai trouvé très facile de chanter et d’écrire des chansons avec [Tony], ” Ian a continué. “Et nous en avons eu quelques bons. Il y avait toujours un récit. Ma chanson préférée de cet album est ‘Détruit’, qui était une histoire vraie sur une piste de course et trop de boisson et de faire tourner une voiture et de l’écraser et de se mettre à l’envers. C’était une époque passionnante.”

La deuxième piste sur “Né de nouveau” était un bref instrumental appelé “Stonehenge”, et sur SABBATLors de la tournée de 1983, le groupe a dû de manière hilarante mettre de côté un concept de scène à Stonehenge parce que le décor était beaucoup trop grand pour être utilisé.

“Nous avions une société de production qui s’appelait Conception lumière et son; ils étaient à Birmingham, où le groupe était basé”, Gillan rappelé. “Et après la répétition un jour, nous avons eu une sorte de réunion pour aller au bureau, et alors que nous marchions dans ces couloirs, l’un des gars a dit: ‘Au fait, n’importe qui a eu une idée d’un concept pour un décor de scène ou n’importe quoi?’ Et Maître d’hôtel Geezer a dit : ‘Ouais. Stonehenge.’ Et le gars a dit: ‘Wow! C’est super.’ Il a dit : ‘Comment le visualisez-vous ?’ Et Type dit, ‘Eh bien, grandeur nature, bien sûr.’ Nous ne sommes pas tout à fait devenus grandeur nature, mais c’était environ les deux tiers. Et nous ne pourrions jamais tout monter sur scène. Nous avons joué dans d’immenses arènes, et des lieux, des stades, et vous ne pouviez pas l’obtenir [up there]. Donc, il y a des parties, il y a des monolithes qui traînent tous quelque part dans les docks et qui sont repérés dans le monde entier, pour autant que je sache. »

Un trésor de longue date parmi le hardcore SABBAT Ventilateurs, “Né de nouveau” a été réédité au printemps 2011 sous la forme d’un coffret spécial de deux CD présentant une performance live de 1983 du Fête de la lecture.

Au moment de sa sortie initiale, “Né de nouveau” a été un succès commercial. C’était le plus haut graphique SABBAT NOIR album au Royaume-Uni depuis “Sabbat Sabbat sanglant” et est devenu un hit du Top 40 américain. Malgré cela, il est devenu le premier SABBAT NOIR album de ne pas en avoir RIAA certification (or ou platine) aux États-Unis