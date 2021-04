Dans une nouvelle interview avec Rockin ‘Metal Revival, Tony Iommi réfléchi sur son enregistrement du temps et ses tournées avec Ronnie James Dio comme son coéquipier dans les deux NOIR SABBAT et PARADIS ENFER. Le guitariste a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La dernière tournée que nous avons faite avec Ronnie était vraiment précieux, et nous avons passé un très bon moment. Et nous nous sommes vraiment liés. La dernière génération de la période avec Ronnie était vraiment proche – tout le monde était proche. Oui, Ronnie était une personne vraiment gentille.

« Ce que j’ai aimé Ronnie [is] il a donné du temps à tout le monde, » Tony a continué. «C’était tout simplement remarquable. Avant le spectacle, il avait des gens dans sa loge – parce que nous avions des vestiaires séparés – il y avait des gens là-bas qui parlaient, buvaient et tout le reste. Et il ne s’est jamais réchauffé ou il n’avait jamais fait de procédure d’échauffement avant de monter sur scène. Et il marchait sur scène et il [sound] incroyable; sa voix était parfaite. C’était juste incroyable, vraiment, comment il pouvait faire ça.

«C’était un personnage vraiment gentil et attentionné. Il m’appelait – même juste avant de décéder, il était au téléphone avec moi, m’appelant de l’hôpital.

« C’était très triste, vraiment, [when he died], » Iommi ajoutée. « Mais il pensait beaucoup à tout le monde – il l’a vraiment fait. Et il aimait ses fans. »

Dio remplacé Ozzy Osbourne dans NOIR SABBAT en 1980, l’enregistrement du « Paradis et enfer » et « Règles de la foule » albums, plus « Vivre le mal », avant de partir en 1982. Il rejoint le groupe 10 ans plus tard pour un album intitulé « Déshumaniseur », et à nouveau fait équipe avec le groupe sous le PARADIS ENFER bannière en 2006. PARADIS ENFER a sorti un album appelé « Le diable vous savez » en 2009.

Ronnie est décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 à la Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

Ronnieautobiographie tant attendue, intitulée « Rainbow In The Dark: L’autobiographie », sortira le 27 juillet via Presse permutée.

Iommi fait actuellement la promotion des prochaines éditions de luxe de NOIR SABBATde « Paradis et enfer » et « Règles de la foule » albums.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).