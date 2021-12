Tony Iommi est « vraiment satisfait » du résultat de sa nouvelle collaboration avec Ozzy Osbourne

Légendaire SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi a partagé un message vidéo de fin d’année dans lequel il a décrit certains des projets qui l’ont occupé au cours des 12 derniers mois. Le musicien de 73 ans, qui a reçu un diagnostic de lymphome à un stade précoce il y a dix ans, a déclaré dans le clip de trois minutes (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Bonjour. Eh bien, c’est à nouveau cette période de l’année. Une autre année – 2022. Pouvez-vous le croire? Le temps passe tellement vite de nos jours. Cela a été une année très chargée pour moi, cependant. J’ai fait beaucoup de choses pour le SABBAT coffrets que nous avons eu l’année dernière, ce qui a été intéressant. J’ai fait beaucoup d’interviews, comme le reste du groupe aussi. Donc ça s’est bien passé, et ils ont été très bien reçus.

« Il m’est arrivé quelques choses intéressantes au cours de la dernière année », a-t-il poursuivi. « L’un étant, ils ont donné mon nom à un fossile – un fossile de 480 millions d’années, qu’ils ont appelé Iommi. C’était génial. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait. Et la prochaine chose qui s’est produite et que, encore une fois, je n’aurais jamais crue, c’est que j’ai sorti mon propre parfum. j’ai été approché par Xerjoff, la société italienne de parfumerie de luxe, si je faisais mon propre parfum. Et Dieu, j’ai dit, ‘Ouais.’ Je veux dire, c’est vraiment super pour moi, parce que j’ai toujours été intéressé, pendant de très nombreuses années, par différentes eaux de Cologne et après-rasage et tout le reste. Et cela semblait être une excellente occasion de pouvoir s’impliquer dans quelque chose, et j’ai été impliqué avec Sergio Momo, le PDG de Xerjoff, dès le premier jour. Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé là-dessus, et ça se passe vraiment bien. J’ai aussi écrit un morceau intitulé « Parfum de l’obscurité ». je travaillais avec Mike Exeter, l’ingénieur/producteur, chez moi, et nous avons créé ce morceau. Et j’y ai joué Sergio, il l’a aimé, et nous l’avons utilisé comme piste pour soutenir le parfum. Et ça s’est très bien passé – je l’ai vraiment apprécié, et la réponse a été fantastique dessus. Je continue dans cette veine d’écrire des trucs comme ça. Ce fut une grande expérience pour moi. Et nous avions des ficelles dessus. C’était vraiment bien. Sergio a aussi joué de la guitare dessus. Donc ça a bien marché. C’était intéressant et un bon projet. Et nous avons fait une vidéo avec ça, ce qui était très amusant, pour le soutenir. Et ma femme a joué le fantôme à la fin de la vidéo et au début de la vidéo, alors jetez un œil.

« Une autre chose que j’ai faite [is] j’ai travaillé avec Ozzy [Osbourne, SABBATH singer] sur une piste pour son [upcoming solo] album, » Tony ajoutée. « J’ai écrit ce morceau et il a fait de très bonnes voix dessus. J’étais vraiment content de ce qu’il a fait ; il chante très bien. C’était donc un autre projet que nous avons fait.

« Je tiens également à remercier mon ami de longue date ralph lauren — mon manager et ami depuis une trentaine d’années. C’est incroyable, vraiment. Il a fait un excellent travail et il n’obtient pas le crédit, ou il n’a pas le crédit qu’il mérite. Il a travaillé dur dans les coulisses et il a été là jour et nuit pour moi. C’était génial. Et merci, ralph lauren.

« Et enfin, je voudrais remercier tous les fans là-bas, vous les gens. Vous avez été formidable et collé par moi, et vous avez été brillant. Et je voudrais vous souhaiter tout le meilleur pour 2022 . Bonne année. Merci. »

SABBATla dernière tournée de , « La fin », conclu en février 2017 à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor. « La fin a été SABBATla dernière tournée parce que Iommi ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

Iommi a révélé son diagnostic de cancer au début de 2012, peu de temps après SABBAT a annoncé une tournée de retrouvailles et un album. Il a subi un traitement tout au long de l’enregistrement du disque, intitulé « 13 », et la tournée suivante pour le promouvoir.

le SABBAT NOIR le guitariste a subi avec succès une opération en janvier 2017 pour retirer une boule non cancéreuse de sa gorge.

« 13 » a été le premier album en 35 ans à présenter Iommi, Osbourne et bassiste Maître d’hôtel Geezer jouant tous ensemble.



