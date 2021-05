Tony Iommi et Judas Priest de Black Sabbath sont de retour #I Love Metal, le plus grand tirage au sort du prix de charité de musique metal jamais réalisé

NOIR SABBAT, JUDAS PRIEST, Explosion nucléaire, MA FEMME MOURANTE, Laney, Epiphone, Mal d’oreille, Sony/BMG, Razamataz, Guitares PRS, Nation vivante/Télécharger, 5BAM, Bravade et Fusion de métaux au Royaume-Uni font partie des poids lourds de l’industrie internationale de la musique métal qui ont fait don de plus de 1 000 articles de souvenirs, de marchandises et de raretés en métal «l’argent ne peut pas acheter» à #ILoveMetal, le plus grand tirage au sort au monde pour des œuvres caritatives de musique métal.

En partenariat avec Julie Weir de Musique pour les nations, les #ILoveMetal collection a été compilée par le Fusion de métaux au Royaume-Uni “In Solitude” collaboration unique de supergroupe, toujours avec la motivation de lever des fonds pour le Stagehand charité.

Stagehand est le seul organisme de bienfaisance britannique qui aide spécifiquement la scène musicale et l’équipe de route, et se consacre à fournir un financement pour les situations difficiles et un soutien en santé mentale aux travailleurs de l’industrie des événements en direct.

le #ILoveMetal La campagne est essentielle pour soutenir les travailleurs «en coulisse» de l’industrie de la musique live qui, en ce moment, sont en crise. Sans eux, il n’y aura pas d’industrie des événements en direct, même lorsque les restrictions covid seront levées.

Tout en offrant la possibilité de gagner des prix sans argent, #ILoveMetal est un moyen pour la communauté du métal de se rassembler pour soutenir la musique live (une cause très chère à nos cœurs et à nos oreilles!) en redonnant aux gens qui font que ces événements qui affirment la vie se produisent.

Ce n’est pas une vente aux enchères! Il s’agit d’une série de tirages au sort pour chaque lot disponible. Avec une vente aux enchères, seuls les fans les plus riches sont impliqués, alors qu’avec un tirage au sort, toute la communauté internationale du métal peut participer via des entrées de 5 £ via le #ILoveMetal Crowdfunder page. Si un fan entre plusieurs fois, il a de meilleures chances de gagner. Le tirage au sort se termine le 11 juin et les gagnants seront contactés le 18 juin.

Les articles uniques en édition limitée à gagner sont répertoriés ici, mais incluent une édition limitée Tony Iommi Epiphone Signature SG Custom et rare / exclusif NOIR SABBAT livre, tous deux signés personnellement par Tony Iommi, deux pass VIP pour Télécharger 2022; un encadré JUDAS PRIEST “Epitaphe” présentation, personnellement signée par Rob Halford, Glenn Tipton, Richie Faulkner, Ian Hill et Scott Travis; une guitare PRS SE Standard Tremonti noire signée par Richard Shaw de BERCEAU DE FILTH, et une collection unique de MA FEMME MOURANTE raretés.

