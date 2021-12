Tony Iommi n’exclut pas d’autres spectacles de Black Sabbath : « C’est juste la tournée majeure qui s’est arrêtée »

Dans une toute nouvelle interview avec Liz Barnes de Planète Roche‘s « Ma planète rock », guitariste légendaire Tony Iommi a été demandé si « c’est vraiment ça » pour SABBAT NOIR. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Vous ne pouvez jamais dire jamais, n’est-ce pas? Nous savons que dans ce groupe, vous ne pouvez jamais dire: » Cela n’arrivera plus jamais « , parce qu’à chaque fois que nous avons dit cela, c’est le cas. Nous n’avons jamais pensé que nous reviendrions avec Ozzy [Osbourne after] les jeunes années. Nous n’avons jamais pensé que nous reviendrions avec [Ronnie James] Dio de nouveau; Nous faisions. Nous n’avons jamais pensé que nous aurions Ian Gillan dans le groupe, mais nous l’avons fait. Donc tu ne peux pas dire que ça n’arrivera jamais. »

Iommi a aussi parlé de SABBATla dernière tournée de , « La fin », qui s’est terminé en février 2017 à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor. « La fin » était SABBATla dernière tournée parce que Iommi ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

« C’était émouvant, l’année dernière, parce que nous l’avions fait si longtemps ensemble, et c’était juste assez étrange, vraiment », a-t-il déclaré. C’était essentiellement ma faute d’y mettre fin à cause de la tournée.

« Le problème, dans un groupe de cette taille, c’est qu’on ne peut pas se contenter d’aller faire une semaine de concerts, il faut faire une tournée mondiale de 18 mois », a-t-il expliqué. « Et quand vous faites cela, vous devez assumer cela. Lorsque vous le mentionnez pour la première fois, à propos de la tournée, ‘Ouais. Génial. Tournée de 18 mois. Fantastique.’ Mais quand tu entres dans un an, tu es fatigué. Mais tu dois le supporter aussi longtemps parce que tu as toute l’équipe à garder en vie. Tout le monde a un travail, donc tu ne peux pas faire une semaine et Ensuite, prenez un mois de congé et faites une autre semaine, parce que vous n’aurez pas l’équipe ; ils veulent avoir un travail. Nous l’avons donc fait pendant si longtemps – nous avons fait une tournée mondiale et une autre tournée mondiale. Et puis ça devenait un peu fatiguant. Même si nous avions notre propre avion et nous [stayed] dans les meilleurs hôtels — tout était parfait — mais on se fatigue quand même. Nous avions une base à New York quand nous jouions dans cette région, donc nous avions l’avion là-bas. Donc vous arrivez à trois heures du matin et ensuite essayez de vous coucher et de dormir. C’était donc une chose régulière comme ça. Nous avons essayé de le rendre aussi confortable que possible. Cela ne pourrait pas être plus simple ou [more] confortable, mais c’était quand même fatiguant. Et les nuits tardives et tout ça. Alors, quand je parlais à mes médecins, ils m’ont dit : « Tu ne devrais pas vraiment le faire à ce point, voler », parce que j’ai un cancer du sang. Ce n’était pas bon pour moi de voler autant. J’ai parlé aux gars et je leur ai dit : « C’est probablement le moment de mettre un terme à ça maintenant, en quelque sorte, pour l’instant » de cette longue tournée. C’est donc vraiment ce que nous avons fait. Mais la condition était que nous devions finir à Birmingham parce que c’est là que nous avons commencé. »

Selon Iommi, SABBAT n’a jamais exclu de se produire à nouveau. « Nous ne l’avons pas arrêté », a-t-il déclaré. « C’est juste la tournée majeure qui s’est arrêtée ; je ne voudrais plus refaire des tournées de 18 mois. Mais cela ne veut pas dire que nous ne ferions pas de trucs ponctuels. »

Iommi a révélé son diagnostic de cancer au début de 2012, peu de temps après SABBAT a annoncé une tournée de retrouvailles et un album. Il a subi un traitement tout au long de l’enregistrement du disque, intitulé « 13 », et la tournée suivante pour le promouvoir.

Iommi a déclaré dans une interview de 2016 que « le moment le plus bas » pour lui était en train d’être diagnostiqué. Il a expliqué: « Vous vous finissez automatiquement par dire: » C’est tout, alors « , mais ce n’est pas toujours le cas. Quand ils vous disent, vous pensez: » Oh mon Dieu. » C’était une période creuse. J’ai eu quelques moments difficiles dans ma vie comme tout le monde, mais c’en était un qui m’est resté dans la tête. »

Osbourne Raconté Le pouls de la radio en 2014 que Iommi ne laissez jamais son état le ralentir. « Je lui tire mon chapeau parce qu’il est vraiment Iron Man », a-t-il déclaré. « Je veux dire, cette chimiothérapie vous met de côté, vous savez. Je veux dire, quand ma femme a eu un cancer il y a quelques années, elle avait trois choses de chimio par mois et cela lui coupait la vie – littéralement à chaque fois qu’elle en avait. un traitement, elle aurait une crise. C’est effrayant. Mais il est descendu, s’est branché et a continué. C’est mon héros, je jure devant Dieu qu’il l’est.

Les SABBAT NOIR le guitariste a subi avec succès une opération en janvier 2017 pour retirer une boule non cancéreuse de sa gorge.

« 13 » a été le premier album en 35 ans à présenter Osbourne, Iommi et bassiste Maître d’hôtel Geezer jouant tous ensemble.

Le batteur Bill Ward était à bord pour le SABBAT réunion lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois il y a 10 ans, mais s’est retirée peu de temps après. Le batteur a affirmé plus tard qu’il avait raté les sessions d’enregistrement et de tournée en raison de clauses contractuelles abusives, bien que les membres de SABBAT ont laissé entendre dans d’autres interviews qu’il n’était pas physiquement à la hauteur de la tâche.