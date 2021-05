Tony Iommi revient sur son bref passage avec Jethro Tull: “ Je me sentais un peu hors de propos ”

Podcasts de diversion, une division de Diversion Media, a publié le dernier épisode de “Dans les coulisses: le diable en métal”. Animé par l’auteur à succès et journaliste musical, Jon Wiederhorn, ce podcast de 12 épisodes propose un voyage unique à travers l’histoire et la culture du heavy metal. Le podcast explore les éléments d’obscurité et d’extrémisme dans la musique et examine comment une génération de rockers rebelles a poussé l’expression «sexe, drogue et rock n ‘roll» à un tout autre niveau.

Dans l’épisode de cette semaine, Wiederhorn plonge dans les origines de SABBAT NOIR et l’histoire unique du guitariste principal Tony Iommi. Pendant l’épisode, Tony partage les hauts et les bas de son parcours pour devenir une légende du métal, y compris la blessure proche de la fin de sa carrière qui a en fait ajouté à SABBATson sombre et démoniaque.

Plus tard dans l’épisode, écoutez SABBAT NOIR chanteur Ozzy Osbourne comme il raconte l’influence blues précoce du groupe qui comprenait un saxophone et un guitariste slide. Également en vedette dans l’épisode, PANTERA chanteur Philippe Anselmo et ANTHRAX guitariste Scott Ian félicitez le groupe pour son son intrépide et expliquez comment Iommi et SABBAT NOIR a jeté les bases de chaque riff écrit en métal.

Parlant de son bref passage avec JETHRO TULL en décembre 1968 après avoir quitté TERRE, son pré-SABBAT NOIR bande avec Osbourne, Geezer Butler et Bill Ward, Iommi a déclaré: “Je me sentais vraiment bizarre de ne pas être avec les autres gars. Ils m’ont vraiment manqué. Mais le truc, c’est que je me sentais un peu à ma place parce que je rejoignais essentiellement un groupe établi et je voulais faire partie d’un groupe établi. ; Je voulais pouvoir gagner ma propre contribution, si tu veux. Je ne voulais pas rejoindre un groupe qui allait déjà bien et j’allais juste être le guitariste. Je voulais être dans un groupe où vous travailliez tous ensemble et vous êtes un groupe. Je ne voulais pas être le guitariste de JETHRO TULL et comme un musicien d’accompagnement; Je voulais faire partie d’une équipe. Alors j’ai dit à Type, «Rassemblons le groupe», c’est ce que nous avons fait. Nous avons appelé Ozzy et Facture de Londres, et nous avons dit que nous revenions. “ Si tout le monde est vraiment sérieux à ce sujet, je suis prêt à partir et nous nous retrouverons et y travaillerons vraiment. Et c’est ce que tout le monde suggère. C’est donc ce que nous avons fait. “

“Dans les coulisses: le diable en métal” est une production de Podcasts de diversion avec iHeartRadio. De nouveaux épisodes peuvent être trouvés chaque vendredi sur le iHeartRadio application, Podcasts Apple, Spotify et partout où vous trouvez vos podcasts préférés.

Wiederhorn est une journaliste musicale chevronnée, ayant écrit sur le rock et le métal pendant plus de 30 ans. Il est l’auteur de «Raising Hell: Backstage Tales From The Lives of Metal Legends» et le célèbre classique “Plus fort que l’enfer: l’histoire orale définitive du métal” (avec Katherine Turman). Wiederhorn est un ancien éditeur chez Pierre roulante, un ancien écrivain pour Actualités MTV et le co-auteur de “Je suis l’homme: l’histoire de ce type de l’anthrax” (avec Scott Ian), “Ministère: les évangiles perdus selon Al Jourgensen” (avec Al Jourgensen), et “My Riot: Agnostic Front, Grit, Guts & Glory” (avec Roger Miret) et Il a également écrit pour Pierre roulante, TOURNER, MTV, Monde de la guitare et Revolver, entre autres.



