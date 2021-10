Divertissement de lutte mondiale

David et Kaz réagissent à la fuite présumée de la carte de match « Full Gear » d’AEW avant de se tourner vers « Crown Jewel »

David et Kaz discutent de Tony Khan qui semble avoir divulgué la carte de match AEW Full Gear cette semaine (02h00). Ensuite, ils donnent un aperçu de Crown Jewel et donnent leurs réactions au tournoi King of the Ring et au tournoi Queen’s Crown jusqu’à présent (31:00). Plus tard, ils discutent brièvement de Carmelo Hayes remportant le championnat nord-américain NXT sur NXT 2.0 (58:00).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Assistant de production : Jonathan Kermah

