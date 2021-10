Tony Khan d’AEW s’est fêlé les côtes lors du rodage de Junior dos Santos

La première altercation physique de Tony Khan dans All Elite Wrestling l’a laissé avec une véritable blessure aux mains d’un ancien champion des poids lourds de l’UFC.

Au Arthur Ashe Stadium en septembre pour son show « Grand Chelem », le président de l’AEW est monté sur scène pour réprimander les membres de l’American Top Team – l’un des meilleurs camps de MMA, en train de travailler avec sa promotion – en fin de tournage. pour « AEW Rampage » de cette semaine.

Jorge Masvidal, Junior dos Santos, Paige VanZant et d’autres ont attaqué Chris Jericho et Jake Hager après leur match contre Scorpio Sky et Ethan Page, dont le fondateur de l’American Top Team, Dan Lambert, est devenu un porte-parole à l’écran.

Khan, qui reste généralement à l’écart de l’action, a affronté les combattants du MMA revenant dans les coulisses après l’attaque du scénario – et a été enlevé par le dos Santos de 6 pieds 4 pouces et 238 livres. Khan a fini par avoir quelques côtes cassées dans l’échange.

« Il les a craqués », a déclaré Khan au Post. « Ça va aller. Mais il les a légitimement craqués. Ça va aller. Cela fait quelques semaines, mais je dors sur le côté droit.

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior dos Santos, a cassé les côtes du président de l’AEW, Tony Khan, lors d’un angle le mois dernier.AEW, Joseph Staszewski

Khan a déclaré que l’interaction n’était pas planifiée et qu’elle s’est simplement produite. Il criait également aux combattants qu’ils devaient quitter rapidement car le spectacle était soumis à des contraintes de temps d’un couvre-feu de minuit à Ashe.

« C’était parfait au moment même », a déclaré Khan. C’était juste un peu improvisé. C’est un homme très fort. J’adore le souffle qu’il a.

De retour à sa chaise pour terminer la production de l’émission, Khan n’a parlé à personne de ses blessures, affirmant qu’il « ne l’avait pas vendue » parce qu’il ne voulait pas que le médecin le tire de sa chaise. Il a clairement indiqué que dos Santos n’avait rien fait de mal, qualifiant l’interaction dans son ensemble de grand moment.

« Je le demandais définitivement », a déclaré Khan.

Le premier match de Dos Santos le verra faire équipe avec Sky et Paige contre Jericho, Hager et le champion de la TNT Sammy Guevara sur « Rampage ». Masvidal sera dans le coin de l’équipe de dos Santos. Pour Khan, c’est un gros problème pour son entreprise d’avoir ces grandes stars du MMA sur la programmation AEW. Il pense « absolument » qu’il existe des opportunités pour davantage de membres de la Top Team américaine de monter sur le ring.

« Nous avons construit quelque chose de très fort maintenant avec American Top Team et AEW », a déclaré Khan. « Nous avons eu d’excellentes opportunités médiatiques croisées grâce à dos Santos et Masvidal et Paige VanZant, Andrei Arlovski. Cela a donné une bonne visibilité et crédibilité à AEW ainsi qu’à Scorpio Sky et Ethan Paige.

L’interaction de Khan avec dos Santos lui a montré à quel point ils sont crédibles.

« Je vais bien. Je ne suis pas une mauviette, mais il m’a cassé les côtes », a-t-il déclaré. «Donc, il va être une poignée sur le ring à coup sûr. Je peux vous dire. »