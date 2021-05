Tony La Russa a déchiré son propre joueur après le circuit de Yermin Mercedes en déroute

Les White Sox de Chicago menaient les Twins du Minnesota par 11 points en neuvième manche lundi lorsque Yermin Mercedes a pris le relais. Les Twins avaient essentiellement abandonné le jeu en plaçant un joueur de position, Willians Astudillo, un joueur d’utilité nominale, sur le monticule pour lancer afin de sauver l’enclos des releveurs. Astudillo avait obtenu les deux premiers retraits de la manche, mais avait ouvert le bâton contre Mercedes avec trois ballons consécutifs.

Assis sur un compte de 3-0, Astudillo a dominé un terrain de 47 miles par heure au cœur de la plaque. Mercedes a répondu en le faisant exploser au fond du parc pour un home run en solo qui a permis aux White Sox de prendre 16-4, le score par lequel ils gagneraient.

Alors que Mercedes faisait le tour des bases, les annonceurs de Twins ont exprimé leur mécontentement pour son circuit, déclenchant un autre débat sur les règles non écrites du baseball.

Apparemment, les annonceurs du Minnesota n’étaient pas les seuls à être offensés.

Le manager des White Sox, Tony La Russa, a critiqué Mercedes un jour plus tard au stade de baseball, qualifiant son home run de «grosse erreur». La Russa a déclaré que Mercedes avait franchi un panneau de prise et qu’il ferait face à des conséquences, bien qu’il soit de nouveau dans l’alignement la nuit suivante alors que le DH frappait le nettoyage.

Tony La Russa a qualifié cela de “grosse erreur” de la part de Yermin Mercedes sur le terrain 3-0 de Willians Astudillo, admettant qu’il y aura des conséquences. La Russa a déclaré: “C’est juste l’esprit sportif, le respect du jeu, le respect de l’adversaire. … Il ne recommencera pas.” – Chris Emma (@ CEmma670) 18 mai 2021

La Russa a rejeté le raisonnement de Mercedes selon lequel il était juste lui-même: «J’ai entendu dire qu’il avait dit quelque chose comme:« Je joue à mon jeu ». Non, il ne le fait pas. Il joue le jeu de la Major League Baseball, respecte le jeu, respecte les adversaires. Et il doit respecter les signes. “ – James Fegan (@JRFegan) 18 mai 2021

C’était définitivement un zoom sauvage avec Tony. Il n’a pas révélé la punition (ce n’est pas le moment de jouer) puis a plaisanté: «Je pourrais essayer de lui donner une fessée, mais il est trop gros et trop fort.» – Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 18 mai 2021

Mardi soir, les Twins ont décidé de faire tomber Mercedes en septième manche avec les Sox menant par deux.

Le lanceur Tyler Duffy et le manager Rocco Baldelli ont été expulsés. Les Twins gagneraient, 5-4.

Après le match, La Russa a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec les Twins qui plongent Mercedes parce qu’ils ne lui ont pas jeté à la tête:

Tony La Russa à propos des Twins se jetant derrière Mercedes: “Je n’étais pas si méfiant. Je me méfie quand quelqu’un jette à la tête de quelqu’un. Je n’ai pas eu de problème avec la façon dont les Twins ont géré cela.” – Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 19 mai 2021

La Russa a 76 ans et est revenue aux White Sox cette saison après avoir géré pour la dernière fois il y a dix ans. Les commentaires de La Russa sont présentés comme quelque chose que seul un dinosaure dirait, mais en réalité, des «controverses» similaires à celle-ci surgissent chaque année.

La saison dernière, le manager des San Diego Padres, Jayce Tingler, a critiqué son superstar, Fernando Tatis Jr. Tingler était le deuxième plus jeune entraîneur des majors à seulement 39 ans la saison dernière:

Tingler dit qu’il préfère que son propre joueur fasse une grève plutôt que de frapper un grand chelem sacré merde, ce que peut parfois être un baseball de sport muet. Constamment pris dans ses sentiments. pic.twitter.com/58R1xRZ3m0 – Jomboy (@Jomboy_) 18 août 2020

Mercedes sait ce que c’est que d’être sur le monticule. Plus tôt cette saison, alors que les White Sox étaient secoués par les Red Sox de Boston, Mercedes a été mise sur le terrain et a abandonné trois coups sûrs et un point en une manche de travail. Il n’y a pas eu de controverse sur le fait de marquer des points sur un joueur de position pendant ce match, peut-être parce que le ballon est resté à l’intérieur du parc.

Les White Sox ont le meilleur bilan du baseball cette année malgré la perte des frappeurs vedettes Luis Robert et Eloy Jimenez pendant la majeure partie de la saison. Les Sox ont passé 11 ans sans se qualifier pour les séries éliminatoires avant d’atteindre les séries éliminatoires l’année dernière lors de la saison raccourcie par Covid. L’équipe n’a jamais fait d’apparitions consécutives en séries éliminatoires dans l’histoire de la franchise.

Pour les fans des White Sox, le circuit de Mercedes contre les Twins – un rival de division qui a été une douleur dans leur camp au cours des dernières décennies – a été un moment de pure joie et de justification. Mercedes a été l’une des meilleures histoires de la jeune saison, passant d’un non-espoir de 28 ans à une star de l’évasion qui affiche actuellement une OPS de .984 au cours des 36 premiers matchs. Mercedes a également un contrat pour lequel jouer, et ces contrats sont décidés par des nombres comme des circuits, qu’ils soient ou non des joueurs en position frappée.

Ajouter Mercedes à une équipe avec Tim Anderson et Jimenez donne aux Sox un autre joueur qui joue le jeu avec un fanfaron sans limites. Il y avait des inquiétudes répandues sur le fait que le style old school de La Russa ne cadrerait pas avec la liste pendant l’intersaison, mais le propriétaire Jerry Reinsdorf a réalisé son souhait et a embauché son vieil ami.

Interrogé sur le dinger, Mercedes n’a eu aucun regret:

Yermin Mercedes aujourd’hui avant que La Russa ne parle: «Je vais jouer mon jeu. Je ne peux pas être une autre personne. Si je change, tout va changer. » – Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 18 mai 2021

Anderson a également soutenu Mercedes sur les réseaux sociaux:

La Russa a eu plusieurs erreurs de jugement au cours de la jeune saison, y compris un moment où il a admis ne pas connaître une nouvelle règle. De toute évidence, il est pleinement conscient des règles non écrites. Malgré toutes les inquiétudes suscitées par La Russa, les White Sox continuent de faire des blitz dans la ligue même en manquant deux de leurs meilleurs joueurs.

La Russa sera finalement testée si et quand les White Sox atteindront les séries éliminatoires. Peut-être que La Russa faisait ce que (presque) n’importe quel autre manager de baseball aurait fait dans la même situation en critiquant Mercedes, mais ne vous attendez pas à ce que cela change la façon dont les White Sox abordent le jeu. Les frappeurs Sox vont continuer à se balancer vers les clôtures et à retourner leurs chauves-souris, qu’il le veuille ou non.