Tony Martin confirme qu’il a chanté sur des démos pour l’album « Dehumanizer » de Black Sabbath

Tony Martin, qui a fait face SABBAT NOIR de 1987 à 1991, puis à nouveau de 1993 à 1997, confirmé à Presque humain dans une nouvelle interview qu’il a enregistré quelques démos pour le groupe « Déshumanisant » album à une époque où Tony Iommi et Maître d’hôtel Geezer avaient du mal à s’entendre avec un retour Ronnie James Dio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ils m’ont viré [prior to the start of the ‘Dehumanizer’ sessions], ce qui, soit dit en passant, a été une surprise totale. Je n’ai pas du tout vu ça venir. En fait, je sortais de la porte pour aller aux répétitions du prochain album, et le téléphone a sonné juste au moment où je sortais de la porte. Et mon directeur [was on the other end of the line], et il a dit, ‘Tu ferais mieux de t’asseoir, gamin.’ je [was, like], ‘Continue. Quoi?’ Et il a dit : ‘Ils ne veulent plus de vos services.’ [I said], ‘Quoi? Vous plaisantez.’ Je n’ai tout simplement pas vu cela venir. Alors, wow, d’accord. J’étais tellement choqué par ça, je ne savais pas quoi dire, faire ou quoi que ce soit. Mais en quelques semaines, j’étais de retour – c’était quatre, cinq, six semaines peut-être, quelque chose comme ça. J’ai reçu un appel de Tony Iommi en disant : ‘Ça ne va pas très bien [with] Dio.’ J’ai dit : ‘Oh, vraiment ?’ Et il a dit : ‘Non. Pouvez-vous revenir ? Et j’ai dit : ‘Non. Je ne peux pas revenir. J’ai déjà commencé à faire mes trucs en solo et je suis passé à autre chose. [And he said], ‘D’accord. D’accord.’ Alors quelques mois ont passé, et il m’a rappelé. Et il a dit : ‘Tu es sûr que tu ne peux pas revenir ? Ça ne marche vraiment pas. Alors ils m’ont invité à aller en studio pendant qu’ils enregistraient le truc, alors je suis allé là-bas. Et j’ai essayé d’avoir des mélodies et des trucs, mais ils manquaient de temps, comme d’habitude. Et j’ai dit : ‘Ecoute, si je dois faire ça, je dois réécrire tout ça. Je dois l’emporter et m’asseoir avec et m’en sortir. Ils ont dit : ‘Nous n’avons pas le temps pour ça.’ [So I said], ‘Je vais devoir te le laisser. La meilleure chose à faire est probablement de continuer avec Dio, et puis nous parlerons après. Ainsi, même à travers le Dio période, il y avait des connexions, et je parlais encore à Tony. En fait, je suis allé au spectacle [they played] dans ma ville natale avec Dio. Réellement, Dio n’était pas du tout content de me voir là-bas. Parce que, évidemment, Tony Iommi m’avait invité. Et, bien sûr, Dio sort de la scène et je suis toujours dans les coulisses. Cela ne l’impressionnait pas du tout. Il y avait donc une connexion passant par le « Déshumanisant » chose à peu près la plupart du temps – pas de manière constante, mais par intermittence. »

On lui a demandé s’il avait fait des enregistrements en studio pour « Déshumanisant », Martin a dit: « Ouais, j’ai essayé. Je ne pouvais tout simplement pas obtenir quelque chose qui sonnerait mieux que ce qu’ils avaient fait [with Dio]. Et je dois faire en sorte que ça sonne comme Tony Martin. Il ne sert à rien de me demander de le faire si vous ne voulez pas que je sonne comme moi. Alors à ce moment-là, je me disais : « Je ne veux pas vraiment continuer à copier les trucs des gens. » J’ai essayé et j’ai mis quelques démos. Mais je doute beaucoup – en fait, je suis certain à 99% qu’il ne reste rien de [those recordings]. J’ai quelques brèves copies de cassettes de quelque chose que j’ai essayé, mais c’est vraiment d’une qualité horrible – juste une affaire de cassette. Cela me rappelle juste la journée. Ouais, j’ai essayé. Mais je ne pense pas que je pourrais mieux, vraiment, ce qu’ils avaient fait. Donc, nous avons en quelque sorte évolué, vraiment. »

SABBAT NOIR sorti six albums avec Martin au chant : « L’éternelle idole » (1987), « Croix sans tête » (1989), « Tyr » (1990), « Objectifs croisés » (1994), « Cross Purposes Live » (1995) et « Interdit » (1995). Finalement, Martin et son « Interdit »-les camarades de groupe ont été évincés lorsque le guitariste Tony Iommi réuni avec SABBATles autres membres originaux de.

Dans une interview de 1992 avec Monde de la guitare magazine, Iommi déclaré à propos de la « Déshumanisant » période : « Se remettre avec Ronnie James Dio était un peu rude au début – il y avait toutes sortes d’egos qui rebondissaient. Nous étions séparés depuis 10 ans, et il nous a fallu beaucoup de temps pour nous connaître à nouveau.

« Tony Martin avait été notre chanteur pour les trois derniers albums, et je dois admettre que je me sentais mal que nous ayons dû le laisser partir. Mais la vérité est qu’il voulait sortir. Il se consacrait davantage à l’écriture pour d’autres personnes au lieu de jouer SABBAT Matériel. Il comprenait la situation avec Ronnie, donc ce n’était vraiment pas un problème.

« Avant nous [Iommi, Dio, Butler and drummer Vinny Appice] commencé à écrire « Déshumanisant », nous avons parlé de ce que nous voulions. Nous avons décidé de faire un très lourd SABBAT NOIR disque qui avait un vrai son naturel et une tonne de riffs doom — rien de trop gai.

« Le matériel est une sorte de croisement entre les vieux trucs et ‘Paradis et enfer’. Il a un son torride – quelque chose que je pense avait manqué de SABBAT au cours des dernières années. C’est vraiment un classique SABBAT NOIR enregistrement. En fait, je ne m’attendais pas à ce qu’il sorte aussi bien. »

Dans une interview de 2012 avec ber Röck, Martin a dit qu’il était « surpris » de voir Iommi le critiquer dans le guitariste « Iron Man : Mon voyage à travers le ciel et l’enfer avec Black Sabbath » livre (en référence au Martin période, en particulier la phase de tournée après la sortie de « Objectifs croisés » en 1994, Iommi a fustigé son ancien chanteur comme « non professionnel » et n’ayant « aucune présence sur scène »). Martin a dit: « Je veux dire, ils ne m’ont jamais rien dit. Sûrement, si vous avez un problème, la première personne à qui vous devriez dire quelque chose est la personne qui est dans le groupe avec vous… Cela ressemble à une chose vraiment stupide dire, comme ils ne m’ont rien dit en face — et, si c’est le cas, alors encore plus de les tromper pour ne rien dire, parce que, vous savez, on aurait pu arranger ça. Je leur ai dit, sans cesse, que si il y avait tout ce qu’ils voulaient changer, faire différemment, juste pour dire et nous pourrions le réparer, mais clairement, ils ne l’ont pas fait, ils n’avaient évidemment pas eu le courage de le faire, et écrire à ce sujet dans un livre par la suite semble un peu idiot pour moi. Je ne suis pas amer à ce sujet, mais c’est surprenant… Cela semble un peu stupide de dire ça après coup. »

Il y a six ans, Iommi Raconté I coeur guitare que « c’est dommage » qu' »il en a fallu beaucoup pour que les gens acceptent » Martin comme SABBATle chanteur. « Il a fallu toutes ces années plus tard pour que les gens disent : ‘Oh putain, c’était un bon groupe avec un bon chant.’ Il a donc fallu beaucoup de temps pour que les gens réalisent vraiment à quel point c’était bon. »

En 2018, Iommi passé du temps en studio à remixer « Interdit » pour une future version. Le LP, qui présente Martin, le batteur Powell confortable et bassiste Neil Murray, est souvent considéré comme SABBATle pire enregistrement en studio.

Martinle nouvel album solo de , « Les épines », arrivera le 14 janvier via Productions Battlegod et Disques de l’étoile noire. Parmi les musiciens invités apparaissant sur le LP sont Scott McClellan (qui a aidé à écrire l’album), Danny « Danté » Needham (VENIN), Magnus Rosén (CHUTE DE MARTEAU), Greg Smith (ALICE COOPER, ARC EN CIEL, BLEU YSTER CULTE) et Martinle plus jeune fils de Joe.