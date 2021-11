Tony Mowbray revient sur les progrès de Blackburn depuis sa défaite humiliante

Tony Mowbray était satisfait de la façon dont son équipe a rebondi alors qu’elle s’est imposée lors d’une victoire acharnée 1-0 contre Stoke City.

Le but de Reda Khadra en seconde période était tout ce qui pouvait séparer les deux équipes au stade Bet365. La victoire a propulsé Rovers à la quatrième place alors que Stoke s’est échappé des places de barrage. Et Mowbray a réfléchi à la performance de son équipe depuis leur défaite 7-0 contre Fulham plus tôt ce mois-ci.

S’exprimant après le match, il a déclaré: «J’ai été élevé dans un domaine municipal dans une ville sidérurgique et quand quelqu’un vous frappe au visage, vous devez vous battre.

« Dans le Championnat il est très difficile de gagner des matchs et j’ai parlé longuement et intensément de la mentalité de ce groupe. Ils sont vraiment merveilleux. C’est bon de voir beaucoup de jeunes gars dans le vestiaire heureux et rebondissants ce soir et fiers les uns des autres.

« Je m’attends à ce que mon équipe réagisse après les défaites et je sais que c’était une lourde défaite. Nous étions alors à court de demi-centres et nous l’avons très vite mis derrière nous. Je n’ai rien fait, ils ont réagi parce que ce sont de bons êtres humains et de bons gars.

Depuis cette défaite, Blackburn a pris dix points sur 12 possibles.

Ils ne sont également qu’à dix points des leaders de la ligue Fulham, qui ont été tenus à un tirage au sort de manière controversée plus tôt dans la journée.

Le milieu de terrain Joe Rothwell a été un facteur majeur dans le revirement de forme de son équipe, et le gaffer n’a pas manqué de mentionner à quel point il était heureux.

« Avec tout mon respect pour Romaine Sawyers et Mario Vrancic, ce sont de merveilleux footballeurs. Mais ils ne sont pas aussi mobiles que Joe Rothwell et nous avions besoin de lui aujourd’hui.

Le patron fait l’éloge du vainqueur surprise du match

Mowbray a également pris le temps de féliciter le buteur Khadra, qui est actuellement prêté au club par Brighton.

Le milieu de terrain allemand a été amené dans l’alignement de départ pour le match et a été superbe tout au long.

« Reda est un grand garçon. J’ai l’impression qu’il est encore en train d’apprendre la mentalité de jouer pour cette équipe. Pourtant, il a toujours des attributs incroyables que nous devons lui donner l’opportunité de jouer.

« Avec ce rythme, la fusée d’un pied droit – il a fait un travail pour nous aujourd’hui et nous sommes ravis qu’il l’ait fait. »

