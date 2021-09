Tony Pollard, Michel sont des cibles

La semaine 2 de la saison 2021 de la NFL est presque terminée, avec un match à jouer lundi soir.

Et si vous jouez au football Fantasy, vous avez déjà prévu des dérogations après un dimanche de matchs chargé.

C’est pour cela que nous sommes ici, un tour d’horizon de certains des joueurs que vous pourriez cibler avant la semaine 3.

Certains des noms ci-dessous sont peut-être déjà pris, mais sinon, il y a un tas de mecs qui pourraient changer votre fortune fantastique cette saison. Examinons-les, sans ordre particulier, et nous mettrons à jour ceci après que les Packers de Green Bay et les Lions de Detroit joueront au Monday Night Football.

1

QB Daniel Jones, Giants de New York



Il y a un tas de blessures QB à surveiller après cette semaine, et ne riez pas à l’idée de ramasser Jones, qui a couru 122 verges au cours des deux premières semaines de la saison et fait face à un pas-si- bonne défense des Falcons la semaine prochaine.

Cette course épique de Daniel Jones n’a pas compté… (via @NFL) pic.twitter.com/0n5r7lkBPj – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 17 septembre 2021

2

QB Teddy Bridgewater, Broncos de Denver



Avec plus de 20 points fantastiques à chacun de ses deux premiers départs, Bridgewater a prouvé que son sol fantastique était l’un des meilleurs du jeu parmi les QB non-stars. Son plafond ? Eh bien, nous verrons peut-être ce que c’est contre les Jets lors de la troisième semaine.

3

QB Derek Carr, Raiders de Las Vegas



Donnez-lui un peu de crédit – quatre touchés jusqu’à présent et 382 verges dimanche après avoir lancé pour 435 lors de la semaine 1.

4

RB Sony Michel, Los Angeles Rams



Je suppose qu’il est dans l’une des équipes de votre ligue. Mais sinon ? Faites de lui votre première priorité. Darrell Henderson a une blessure aux côtes, nous verrons donc ce que cela signifie pour la semaine 3 – de toute façon, les Rams font face à une défense des Bucs vraiment difficile, mais il vaut toujours le coup d’œil.

5

RB Tony Pollard, Cowboys de Dallas



Hmmm. Ezekiel Elliott a eu 16 courses… et Pollard en a eu 13. Envisageons-nous une éventuelle multipropriété ici ? Si tel est le cas, Pollard pourrait être un énorme pick-up et un vainqueur de la ligue si Zeke devait se blesser.

Tony Pollard ressemble continuellement au dos le plus explosif des Cowboys. Et ce n’est pas nouveau. – Kyle Brandt (@KyleBrandt) 19 septembre 2021

6

Les RB JaMycal Hasty et Jeff Wilson Jr., 49ers de San Francisco



Elijah Mitchell pourrait être bon pour la semaine 3, mais sinon ? Hasty pourrait être le prochain en ligne… si sa blessure n’est pas grave.

Quant à Wilson ? Il est dans la réserve des blessés pour le moment, donc si vous pouvez le cacher, ce serait bien au cas où Kyle Shanahan veuille lui donner des carrys plus tard dans la saison, et avec cette équipe, ce n’est pas un mauvais pari à faire.

7

WR Rondale Moore, Cardinals de l’Arizona



La recrue a suivi un match impressionnant de 68 verges avec sept attrapés pour 114 verges et ce touché. Il doit être sur chaque liste avec Kyler Murray jouant comme il est :

Kyler Murray évite la pression, gagne du temps et en lance un à la recrue WR Rondale Moore. TD de 77 verges. pic.twitter.com/OpXelsc6da – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 19 septembre 2021

8

WR Darnell Mooney, Chicago Bears



C’était un chouchou de la pré-saison qui a connu une semaine relativement calme. Mais contre les Bengals, il a mené tous les receveurs des Bears en cibles (huit), attrapés (six) et verges (66).

Si Justin Fields commence, c’est énorme pour lui aussi.

9

RB/WR Cordarrelle Patterson, Falcons d’Atlanta



On a l’impression que nous attendons depuis toujours qu’il éclate vraiment. Et même si je ne sais pas si cela compte pour un, je dirais qu’il est plus que fantastique avec sept courses dans chacun de ses deux premiers matchs avec les Falcons, deux touchés et cinq attrapés contre les Bucs.

Il y a une certaine valeur de flexibilité ici dans laquelle il vaut la peine d’investir (et pour les ligues à trois WR, il a une partie de cette éligibilité pour commencer un WR qui est un RB).

dix

WR Tim Patrick, Denver Broncos



On dirait que c’est lui, pas KJ Hamler, qui est le deuxième WR à Denver alors que Jerry Jeudy est absent. Le métrage n’est pas si élevé, mais il a touché des touchés dans chacun de ses deux premiers matchs.

