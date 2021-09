Tony Raines de Challenge partage les détails poignants de l’ouragan Ira

La star du Défi Tony pleut est reconnaissant pour tout ce qu’il a encore dans sa vie après une dure expérience avec l’ouragan Ida.

Le jeudi sept. 9, les Champs vs. Le gagnant des stars a partagé des photos sur Instagram qui montraient la destruction subie par la maison de sa famille en Louisiane au milieu de l’ouragan. Tony et sa fiancée Alyssa Giacone partager sa fille L’île aux roses, 5, et il partage sa fille Harper londres, 4, avec ex Puits de Channing de Madison.

“L’ouragan Ida a peut-être détruit ma maison mais j’ai toujours ma famille”, a-t-il écrit. “La nuit de la tempête, un arbre s’est écrasé dans notre salon. Alyssa et ma fille de 4 ans, Isla, étaient assises sur le canapé l’une à côté de l’autre et je me tenais au milieu de la pièce. Quand le toit s’est effondré , je suis tombé par terre et j’ai tout de suite pensé au pire.”

Il a poursuivi: “L’adrénaline a commencé et je me suis immédiatement dirigé vers le canapé où se trouvait ma famille. Je pouvais entendre ma fille pleurer et la débarrasser des débris. Je l’ai amenée dans la salle de bain du couloir du milieu et je suis retournée chercher Alyssa. Au début, elle était ne réagissait pas et mon cœur se serra mais je pouvais entendre sa respiration. Après quelques instants à enlever les débris d’elle pour la sortir, elle a repris conscience.