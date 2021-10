Tony Romo sous le feu de la blague de Gisele Bundchen lors de la diffusion Buccaneers vs. Bears

Tony Romo prend un peu de chaleur pour un commentaire qu’il a fait à propos de Gisele Bundchen lors de l’émission Tampa Bay Buccaneers contre Chicago Bears. Lorsque Tom Brady, le mari de Bundchen, a lancé sa 600e passe de touché en carrière, le receveur large des Buccaneers Mike Evans a donné le ballon à un fan. Alors que les Buccanneers parlent au gars pour récupérer le ballon, Romo a ajouté son commentaire, prédisant quand il pense qu’ils disent.

« Un rendez-vous avec Gisele. Un rendez-vous avec Gisele et je suis dedans », a déclaré Romo, agissant en tant que fan, selon le New York Post. « D’accord, Tom le fera. Une fois, tu l’as eu, » continua Romo, faisant semblant d’exprimer l’officiel des Bucs. Une fois que les fans ont entendu le commentaire de Romo sur Bundchen, ils sont allés sur Twitter pour exprimer leur mécontentement.

Les Bucs ont dû négocier pour récupérer le 600e ballon TD de Brady d’un fan 😂 pic.twitter.com/31WAjBJVfU – NFL sur CBS 🏈 (@NFLonCBS) 24 octobre 2021

« Pourquoi devons-nous écouter [Tony Romo] fantasmer sur l’échange d’un ballon de football contre ‘une journée avec Giselle’ ? », a demandé un fan. Qu’est-ce que M. Romo présume qu’il se passerait avec Gisèle ce jour-là où elle a été échangée comme une propriété contre un ballon de football ? »

« Gisele Bundchen]est la mère de [Tom Brady’s] ENFANTS – ayez du respect [Tony Romo] », a écrit une autre personne. « Ce n’est pas un prix à marchander – j’ai trouvé cela dégoûtant – et je n’aurais JAMAIS rendu cette balle sans une négociation appropriée, merci. »

Romo n’a pas répondu aux critiques, et on ne sait pas non plus si Brady a entendu le commentaire. Cependant, Brady est satisfait de la victoire et de l’obtention du ballon de touché 600. « J’ai récupéré le ballon », a plaisanté Brady avec Peyton et Eli Manning lors de son apparition sur la diffusion simultanée de Monday Night Football d’ESPN. « Il y a eu beaucoup de négociations pour récupérer le ballon. » Certains pensent que le fan Byron Kennedy aurait dû garder le ballon puisqu’il vaut au moins un demi-million de dollars. Mais Kennedy sera indemnisé pour avoir donné le ballon car il obtiendra deux maillots Brady signés, un casque, un autre maillot de Mile Evans et ses crampons portés par le jeu. L’équipe fournit également des billets de saison Kennedy pour le reste de 2021 et tout 2022 et un crédit de 1 000 $ au magasin de l’équipe.

« Byron s’est rendu compte qu’il avait perdu tout son pouvoir une fois qu’il avait cédé le ballon », a déclaré Brady à Peyton et Eli Manning. « Il aurait dû le tenir pour avoir le plus de poids possible. « Je pense que ça a plutôt bien marché. … Je lui donne aussi un Bitcoin, ce qui est plutôt cool aussi. À la fin de la journée, je pense toujours qu’il s’en sort plutôt bien. »