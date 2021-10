La légende des cow-boys, Tony Romo, fait face à un contrecoup suite à un commentaire qu’il a fait à propos de l’épouse de Tom Brady, Gisele Bündchen, lors de l’émission « NFL sur CBS ».

Dimanche, les Buccaneers ont dû retrouver le 600e ballon de touché de Brady, que le receveur large Mike Evans a donné sans le savoir à un fan.

TAMPA, FLORIDE – 24 OCTOBRE : Tom Brady n°12 des Buccaneers de Tampa Bay donne des instructions au deuxième trimestre contre les Bears de Chicago lors du match au Raymond James Stadium le 24 octobre 2021 à Tampa, en Floride. (Photo de Mike Ehrmann/.) (Mike Ehrmann/.)

Alors qu’un membre du personnel de Tampa Bay négociait avec le fan, Romo a fait semblant de raconter l’échange lors de l’émission.

« Un rendez-vous avec Gisèle. Un rendez-vous avec Gisèle et je suis dedans », a déclaré Romo, agissant en tant que fan.

« D’accord, Tom le fera. Une fois, tu l’as eu, » continua Romo, faisant semblant d’exprimer l’officiel des Bucs.

Les fans ont contesté le commentaire et ont grillé Romo sur les réseaux sociaux.

TOM BRADY DIT QUE LE FAN DE BUCS « A PERDU TOUT SON LEVIER » APRÈS AVOIR REMIS LE 600E BALL TD: » IL AURAIT LE TENIR «

« Tony Romo suggérant à Brady d’échanger un rendez-vous avec sa femme pour son 600e ballon TD est juste étrange/à la limite effrayant. Le mec est un bon diffuseur mais si maladroit parfois », a tweeté une personne.

« Je ne pense pas que ce que Romo a dit était drôle. C’était insipide. Mais ce n’est que moi », a écrit un autre fan.

Un fan des Tampa Bay Buccaneers donne la 600e passe de touché en carrière du quart-arrière Tom Brady après que le receveur large Mike Evans a lancé le ballon au fan au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago le dimanche 24 octobre 2021, à Tampa, Floride (AP Photo/Jason Behnken)

De plus en plus de fans ont continué à appeler Romo, ainsi que CBS pour avoir diffusé le commentaire.

« Pourquoi devons-nous écouter @tonyromo fantasmer sur l’échange d’un ballon de football contre » une journée avec Giselle « ? Que suppose M. Romo qui se passerait avec Gisele ce jour-là, elle a été échangée comme une propriété contre un ballon de football? » a demandé un utilisateur de Twitter.

Brady a en effet récupéré le 600e ballon de touché et s’est assuré que le fan était bien récompensé pour l’avoir abandonné.

Tom Brady, à gauche, et Gisele Bundchen assistent au gala-bénéfice du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute célébrant l’ouverture de l’exposition « Camp: Notes on Fashion » le lundi 6 mai 2019 à New York. (Photo par Evan Agostini/Invision/AP)

Les Buccaneers auraient offert au fan un maillot signé et un casque de Brady, un maillot dédicacé de Mike Evans et les crampons de match du WR, un crédit de 1 000 $ pour le magasin de l’équipe et deux laissez-passer pour le reste de la saison 2021 et la saison prochaine, selon le Temps de Tampa Bay. Brady a également adouci l’accord en donnant au fan un bitcoin, d’une valeur d’environ 63 000 $, a révélé le QB lors du « Monday Night Football » Manningcast.

Brady et Bündchen n’ont pas encore répondu au commentaire.