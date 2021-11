Tony Romo suscite la controverse avec les commentaires d’Aaron Rodgers (vidéo)

Le diffuseur Tony Romo a frotté certaines personnes dans le mauvais sens dimanche avec la façon dont il a choisi de couvrir le retour du quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers.

Rodgers, qui s’est absenté du match précédent de son équipe en raison de COVID-19, a fait l’objet de nombreuses critiques au cours de la semaine dernière et de changements.

Lorsqu’il est revenu à l’action lors de la victoire des Packers sur les Seahawks de Seattle dimanche, certains observateurs à domicile avaient l’impression que Romo avait fait un mauvais travail en couvrant la situation dans son intégralité.

« Je suis content qu’il l’ait fait ; Je suis content qu’il en ait assumé la responsabilité. Je suis content qu’il ait dit qu’il avait induit les gens en erreur », a-t-il déclaré. « … et je pense que la chose la plus importante, vous savez que c’est un problème polarisant, mais je peux vous promettre qu’il en a ressenti le poids ces dernières semaines, c’est quelque chose auquel il ne pense à rien d’autre, et ça a été, ne vous y trompez pas, une semaine très difficile pour lui.

La réaction des médias sociaux a été rapide :

Tony Romo défendant Rodgers est tout aussi décevant et sans surprise. – Barbara Seiders (@eigenseide) 14 novembre 2021

Tony Romo connaît ses X et ses O – très bien – mais son éloge de la façon dont Aaron Rodgers a géré le truc de Covid révèle que Tony est sourd en dehors du football. Idem son commentaire sur Gisele Bundchen. Je pense qu’il ne tiendra pas longtemps. – Brad Dickson (@brad_dickson) 15 novembre 2021

Les chiffres que Tony Romo soutiendrait le crétin menteur Aaron Rodgers. Romo n’était rien d’autre qu’un perdant fragile et effrayant avec les Cowboys de Dallas. Des statistiques, oui, mais aussi des béquilles et des bandages et des boites. Dommage que l’ivermectine n’était pas disponible à l’époque. – MediaMan666 (@MediaMan666) 15 novembre 2021

Un gros point à retenir du jeu Hawks d’aujourd’hui est la façon dont la @NFL a dit à @tonyromo et Nantz qu’ils devaient s’attaquer au mensonge @AaronRodgers12 COVID et à quel point ils étaient mauvais. C’était horrible. – TANEVer va vous abandonner (@SpaceForceLT) 15 novembre 2021

Ce n’est pas la première fois que Romo se retrouve du mauvais côté des critiques en ligne. Vous vous en souviendrez, sa blague d’il n’y a pas si longtemps à propos de Gisele Bundchen a également fait sourciller plus d’un.

Rodgers, quant à lui, a admis après le match que son retour avait été émouvant.

« Beaucoup d’émotions à coup sûr », a-t-il déclaré.

« C’est bon d’être de retour avec les gars, c’est bon d’être de retour à la maison, c’est bon d’être sur le terrain, vraiment. Le plus d’émotions de toute la soirée a probablement été de sortir du terrain après le match. Cela m’a définitivement un peu brumeux. C’était bon de ressentir ce genre d’émotions et c’était bon d’être de retour avec les gars.

De toute évidence, Rodgers et sa fiancée veulent sortir de cette situation, mais il semble qu’une partie du public n’est pas encore prête à laisser le passé se passer. Combien de temps le processus de guérison prendra-t-il? Le temps nous le dira.

