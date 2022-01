Tony Sheridan obtient un peu d’aide des Beatles

Lorsque Les Beatles sont allés en Allemagne en 1961, pour jouer à Hambourg au Star Club, ils ont rencontré le chanteur anglais Tony Sheridan, qui était en quelque sorte un nom en Grande-Bretagne ayant apparu dans l’émission télévisée Oh Boy !. Les Beatles ont fini par jouer avec Sheridan dans une autre boîte de nuit de la ville, le Top Ten Club, c’est ainsi qu’ils ont attiré l’attention du chef d’orchestre et producteur allemand Bert Kaempfert qui travaillait pour Polydor.

Dans la nuit du 22 juin 1961, Sheridan, soutenu par les Beatles, a enregistré la chanson traditionnelle « My Bonnie » qui s’est retrouvée sur la face A d’un single couplé à « The Saints » (une version rock du jazz de la Nouvelle-Orléans classique). Selon John Lennon, peu de temps après que les Beatles soient devenus célèbres à part entière, « C’est juste Tony Sheridan qui chante, avec nous qui tapons en arrière-plan. C’est terrible. Cela pourrait être n’importe qui. C’est George Harrison jouer de la guitare solo, mais c’est Sheridan qui joue le solo, qui a été doublé à partir d’un autre enregistrement. »

« My Bonnie » est sorti en single en Allemagne en octobre 1961, présenté sous le nom de Tony Sheridan et The Beat Brothers ; selon Paul Mccartney, « Ils n’aimaient pas notre nom et ont dit : ‘Changez pour The Beat Brothers ; c’est plus compréhensible pour le public allemand.’ Nous avons accepté. » Il s’est classé n ° 5 sur le palmarès des singles allemands et a été publié au Royaume-Uni la première semaine de janvier 1962, sous le nom de Tony Sheridan et des Beatles.

Quelles que soient les qualités artistiques de « My Bonnie », il était extrêmement important d’attirer l’attention de Brian Epstein sur les Beatles. Un fan local est entré dans le magasin de disques d’Epstein à Liverpool et a demandé à acheter une copie du disque allemand, ce qui l’a amené à aller voir les Beatles au Cavern Club le 9 novembre 1961. Et le reste appartient à l’histoire…

Cela a également conduit, en janvier 1962, à la première critique des Beatles à paraître dans un journal musical national britannique : « Tony Sheridan and The Beatles : The Saints/My Bonnie (Polydor) – Sheridan sons un interprète très prometteur dans le rythme et idiome du blues.

« Voix expressive, livraison dynamique – et il obtient un soutien admirable des Beatles. C’est un saint vraiment rock et bruyant qui devrait avoir un large attrait. Une Bonnie bruyante mais pleine d’entrain confirme les talents de cet équipage. Nous devrions en entendre beaucoup plus.

