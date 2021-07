Toofaan, vedette de Farhan Akhtar, remporte la meilleure audience d’Amazon Prime Video pour un film en hindi lors de la semaine d’ouverture, selon un streamer

in

Toofan, réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra, met également en vedette Paresh Rawal et Mrunal Thakur dans des rôles clés. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Plus de téléspectateurs ont regardé Toofan sur Amazon Prime Video au cours de la semaine d’ouverture que tout autre film en hindi, a annoncé jeudi le fournisseur de services de streaming. Les téléspectateurs de 3 900 villes et villages se sont connectés pour regarder Farhan Akhtar-starrer au cours de ses sept premiers jours sur la plate-forme. La plate-forme de streaming a également enregistré son audience la plus élevée jamais enregistrée en juillet avant le Prime Day les 26 et 27 juillet, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Toofan, réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra, met également en vedette Paresh Rawal et Mrunal Thakur dans des rôles clés. Le film a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming le 16 juillet. Des téléspectateurs de 160 pays et territoires à travers le monde ont également regardé le drame de boxe, a ajouté le géant du streaming.

En ce qui concerne ses titres en langues locales – Sarpatta Parambarai (tamoul), Malik (malayalam) et Narappa (télougou) – ont été diffusés par des abonnés sur la plate-forme dans 3 200 villes indiennes et dans au moins 150 territoires et pays dans le monde, a déclaré le streamer dans le communiqué.

Le fournisseur de services fournit rarement des données en continu à la presse et cette approche ouverte marque une rupture avec son approche antérieure. Il a déclaré que les chiffres indiquaient que les films en langue locale gagnaient en popularité non seulement en Inde mais dans le monde entier.

Narappa met en vedette Priyamani et Venkatesh Daggubati et est sorti le 20 juillet. Pendant ce temps, Sarpatta Parambarai est un film de sport d’époque avec Arya comme personnage principal. Le film réalisé par Pa Ranjith a fait ses débuts le 22 juillet. Malik, avec Fahadh Faasil, est un thriller politique et a été créé le 15 juillet.

La plateforme de streaming a également annoncé que la deuxième saison de la comédie dramatique Hostel Daze, sortie le 23 juillet, a été regardée dans plus de 3 600 villes indiennes et 100 pays et régions du monde.

