Toofan, Schmigadoon ! et Honest Thief : voici votre liste de surveillance du week-end

Le voyage de Toofan a quelques coups et feintes intelligents, se terminant par un coup de poing satisfaisant. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le week-end approche à grands pas et avec les services de streaming ajoutant de nouveaux films, documentaires et émissions à leurs bibliothèques, nous avons presque l’embarras du choix. Voici une introduction à vos options de streaming pour le 16 juillet.

Toofan sur Amazon Prime Vidéo

Shubhra Gupta, critique de cinéma pour The Indian Express, dans sa critique du film mettant en vedette Farhan Akhtar, l’a qualifié de «conte défavorisé d’opprimé à champion de boxe» avec un arc prévisible. Cependant, la manière dont le film est écrit et interprété en fait une montre tout à fait agréable. Elle ajoute que le public saura où ira le film. Cependant, le voyage a quelques coups et feintes intelligents, se terminant par un coup de poing satisfaisant.

Voleur honnête sur BookMyShow Stream

Avec Liam Neeson, Jai Courtney, Kate Walsh, Anthony Ramos et Jeffrey Donovan, Honest Thief raconte l’histoire d’un braqueur de banque qui tente de se rendre aux autorités alors qu’il rêve d’avoir une vie honnête. Cependant, il se rend compte que les fonctionnaires fédéraux étaient beaucoup plus corrompus que lui et doivent se battre pour que son nom soit blanchi.

Kudi Yedamaithe sur Aha

Tournant autour de l’histoire de Durga et Aditya, qui se retrouvent pris dans une boucle temporelle et confrontés à une situation de vie ou de mort, la série Web Telugu présente Amala Paul, Ravi Prakash, Rahul Vijay, Raj Madiraju, Padmini Settam, Surya Sreenivas et Pradeep Rudra.

Schmigadoon ! sur Apple TV Plus

Une comédie musicale Schmigadoon ! suit un couple qui se lance dans un voyage sac à dos pour raviver leur relation. Au cours du voyage, ils se retrouvent dans une ville magique où chaque habitant vit dans un studio musical situé dans les années 40. La série met en vedette Alan Cumming, Aaron Tveit, Kristin Chenoweth, Dove Cameron, Ann Harada, Jane Krakowski et Ariana DeBose.

Poisson-chat Saison 8 sur Voot Select

Le synopsis officiel de la série télé-réalité indique que la frontière entre réel et réel s’estompe instantanément lorsque vous tombez amoureux en ligne. Catfish aide les gens qui tombent amoureux éperdument à enquêter si leur relation en ligne est une arnaque. La huitième saison de l’émission capture des personnes qui ont trouvé l’amour en ligne pendant la pandémie en testant leur amour hors ligne.

