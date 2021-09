Tool annonce de nombreuses dates de tournée en 2022 pour les États-Unis et l’Europe

OUTIL a annoncé une gigantesque tournée 2022, le groupe basé à Los Angeles passant trois mois à traverser les États-Unis, suivi d’un mois de dates européennes.

OUTIL a choisi de lancer le trek très attendu à Eugene, dans l’Oregon, en guise de clin d’œil à l’arrêt brutal de leur 2020 “Inoculum de peur” visiter. Prévu pour jouer à la Matthew Knight Arena le 12 mars 2020, le spectacle, ainsi que les dates de tournée restantes du groupe, ont été annulés alors que les blocages à l’échelle nationale ont commencé à prendre effet ce soir-là.

“C’est avec grand plaisir que je vous annonce notre retour sur la route”, a déclaré OUTIL le batteur Danny Carey. “Ces 18 derniers mois ont essayé de dire le moins, mais de grandes épreuves viennent de grandes leçons et de grandes récompenses. Nous sommes vraiment impatients de les partager avec vous.”

Les billets pour toutes les dates sont en vente ce vendredi 1er octobre à 10h00 heure locale (les dates britanniques et irlandaises sont en vente à 9h00 heure locale). OUTIL Armée les membres peuvent acheter des billets en prévente pour les dates européennes le 28 septembre à 10 h, heure locale (fenêtre de prévente de 24 heures), tandis que les billets en prévente aux États-Unis sont disponibles le 29 septembre à 10 h, heure locale (36 heures en prévente). vitrine de vente). Une sélection de forfaits exclusifs, incluant un billet en prévente, sera également mise à la disposition des OUTIL Armée membres le 29 septembre à 10 h, heure locale.

Dates de la tournée américaine :

10 janvier – Eugene, OR @ Matthew Knight Arena



11 janvier – Tacoma, WA @ Tacoma Dome



13 janvier – Boise, ID @ Ford Idaho Center



15 janvier – Sacramento, Californie @ Golden 1 Center



16 janvier – San Francisco, Californie @ Chase Center



18 janvier – Anaheim, Californie @ Honda Center



19 janvier – San Diego, Californie @ Viejas Arena



21 janvier – Phoenix, AZ @ Footprint Center



22 janvier – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena



25 janvier – Salt Lake City, UT @ Maverik Center



27 janvier – Denver, CO @ Ball Arena



30 janvier – Tulsa, OK @ BOK Center



31 janvier – Dallas, Texas @ American Airlines Center



02 février – San Antonio, Texas @ AT&T Center



04 février – Houston, Texas @ Toyota Center



05 février – La Nouvelle-Orléans, LA @ Smoothie King Center



08 février – Orlando, Floride @ Amway Center



09 février – Tampa, Floride @ Amalie Arena



10 février – Miami, Floride @ FTX Arena



19 février – Boston, MA @ TD Garden



20 février – Philadelphie, Pennsylvanie @ Wells Fargo Center



22 février – Washington, DC @ Capital One Arena



23 février – Belmont Park, NY @ UBS Arena



26 février – Newark, NJ @ Prudential Center



27 février – Buffalo, NY @ KeyBank Center



01 mars – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena



03 mars – Détroit, MI @ Little Caesars Arena



04 mars – Louisville, KY @ KFC Miam ! Centre



06 mars – Columbus, OH @ Nationwide Arena



08 mars – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena



10 mars – Chicago, Illinois @ United Center



12 mars – Omaha, NE @ CHI Health Center Arena



13 mars – Minneapolis, MN @ Target Center



15 mars — Kansas City, MO @ T-Mobile Center



17 mars – Moline, IL @ TaxSlayer Center



18 mars – St. Louis, MO @ Enterprise Center



20 mars – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse

Dates de la tournée européenne :

23 avril – Copenhague, DK @ Royal Arena



25 avril – Oslo, NO @ Spektrum



26 avril – Stockholm, SE @ Avicii Arena



28 avril – Hambourg, DE @ Barclaycard Arena



29 avril – Francfort, DE @ Festhalle



02 mai – Manchester, Royaume-Uni @ AO Arena Manchester



04 mai – Birmingham, Royaume-Uni @ Resorts World Arena



06 mai – Dublin, IE @ 3Arena



09 mai – Londres, Royaume-Uni @ The O2 Arena



12 mai – Paris, FR @ AccorHotels Arena



13 mai – Anvers, BE @ Sportpaleis



15 mai – Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena



17 mai – Cologne, DE @ Lanxess Arena



19 mai – Amsterdam, Pays-Bas @ Ziggo Dome



21 mai – Cracovie, PL @ Tauron Arena



23 mai – Prague, CZ @ O2 Arena



24 mai – Budapest, HU @ SportAréna

ROUSSE BLONDE ouvre aux dates du 10 janvier au 10 février. L’ACIDE AIDE ouvert du 19 février au 20 mars.

Lors de sa récente tournée, OUTIL a joué des sets de deux heures et demie, avec le chanteur Maynard James Keenan passer l’intégralité à éviter les projecteurs, chantant principalement dans l’ombre, sur un ensemble de contremarches au fond de la scène.

La setlist est tirée de tous OUTIL‘s cinq albums, avec 2019’s “Inoculum de peur” et 2001 “Latérale” obtenir environ quatre chansons chacun.

OUTILla gamme continue de se composer de Keenan, Carey, guitariste Adam Jones et bassiste Justin Chancelier.

Le groupe a fait la promotion “La peur de l’inocolum”, sorti en août 2019.

OUTIL a été honoré d’un Grammy dans la catégorie “Best Metal Performance” lors de la cérémonie de pré-diffusion à la 62e édition Grammy Awards en janvier 2020 au Staples Center de Los Angeles. OUTIL a été nominé pour “7emeste”, une piste de “Inoculum de peur”.

OUTIL déjà eu trois précédents Grammy Awards à son actif : “Best Metal Performance” en 1997 et 2001 pour “Ænima” et “Schisme”, respectivement, et “Best Recording Package” en 2006 pour “10 000 jours”.