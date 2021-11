Tool révèle un artiste de soutien pour la tournée 2022 au Royaume-Uni et en Europe

Tool a annoncé que le collectif new-yorkais Brass Against jouera en soutien à sa prochaine tournée européenne en 2022.

Brass Against est un groupe de musiciens à l’esprit politique qui – comme déclaré sur leur site Web – « partagent l’objectif de créer de la musique pour inspirer le changement social et personnel ». Le groupe est connu pour ses reprises lourdes et remplies de cuivres de chansons d’artistes tels que Rage Against The Machine, Audioslave et – bien sûr – Tool, qui interprétaient auparavant des reprises de The Pot et Lateralus.

S’adressant aux médias sociaux pour partager la bonne nouvelle, Brass Against a écrit : « C’est tellement amusant à écrire… Nous sommes les invités spéciaux de la tournée européenne de Tool au printemps !! »

Pendant ce temps, Tool a écrit : « Brass Against a attiré notre attention après avoir publié leurs reprises de The Pot, Lateralus, et plus encore. Nous sommes ravis de partager qu’ils se joindront à nous pour notre tournée européenne du printemps 2022.

Lorsque Maynard James Keenan et co. a annoncé pour la première fois la tournée le mois dernier, Danny Carey de Tool a déclaré : « C’est avec grand plaisir que j’ai l’occasion d’annoncer notre retour sur la route.

« Ces 18 derniers mois ont essayé de dire le moins, mais de grandes épreuves viennent de grandes leçons et de grandes récompenses. Nous sommes vraiment impatients de les partager avec vous. »

@BrassAgainst a attiré notre attention après avoir publié leurs reprises de « The Pot », « Lateralus » et plus encore. Nous sommes ravis de partager qu'ils se joindront à nous pour notre tournée européenne du printemps 2022.

C'est tellement amusant à écrire… Nous sommes les invités spéciaux de la tournée européenne de TOOLs au printemps !!

23 avril : Copenhague Royal Arena, DK

25 avril : Oslo SpektrumA, NO

26 avril : Stockholm Avicii Arena, Sud-Est

28 avril : Hambourg Barclaycard Arena, DE

29 avril : Festhalle de Francfort, DE

02 mai : Manchester AO Arena Manchester, Royaume-Uni

04 mai : Birmingham Resorts World Arena, Royaume-Uni

06 mai : 6 Dublin 3Arena, IE

09 mai : Londres The O2 Arena, Royaume-Uni

10 mai : Londres The O2 Arena, Royaume-Uni

12 mai : Paris AccorHotels Arena, FR

13 mai : Anvers Sportpaleis, BE

15 mai : Berlin Mercedes-Benz Arena, DE

17 mai : Cologne Lanxess Arena, DE

19 mai : Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas

21 mai : Cracovie Tauron Arena, PL

23 mai : O2 Arena de Prague, République tchèque

24 mai : Budapest SportAréna, HU